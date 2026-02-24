Палиса рассказал о намерениях России относительно Запорожья, Херсона и Одессы

Павел Палиса / © ТСН.ua

Российское военное руководство поставило перед своими подразделениями задачу выйти на административные границы Донецкой области до конца марта или начале апреля 2026 года.

Об этом в интервью телеканалу «Мы — Украина» заявил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

По словам представителя ОП, кроме полной оккупации Донбасса, враг рассчитывает на максимальное продвижение в пределах Запорожской и Днепропетровской областей. Также Российская Федерация продолжает прилагать усилия по созданию так называемой «буферной зоны» в приграничных районах Харьковщины и Сумщины.

Павел Палиса очертил и долгосрочную стратегию оккупантов. В случае успеха на начальных этапах до конца текущего года противник планирует создать предпосылки для захвата крупных областных центров юга и востока Украины.

«При возможном успехе до конца года противник будет пытаться развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем Одессы. Я не вижу на сегодняшний день возможности реализации этих планов у противника в ближайшие полгода», — подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Несмотря на амбициозные цели агрессора, в Офисе Президента пока не видны реальные военные возможности для реализации планов по захвату южных городов в течение ближайших шести месяцев. Приоритетом для украинских сил обороны остается сдерживание наступления на ключевых участках фронта.

Ситуация в Донецкой области

Ранее иностранные медиа сообщали, что Россия предположительно готовится к новой наступательной операции на юге Украины. В то же время эксперты подчеркивают, что пока Кремль имитирует готовность к диалогу, российская армия взимает силы для ударов по ключевым направлениям от Донбасса до Запорожья.

Также, по мнению секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, Россия не намерена останавливать войну против Украины, даже если получит контроль над Донбассом. Единственный реальный путь к окончанию боевых действий — нанести максимальный урон российской армии и лишить ее возможности продолжать агрессию.