Видання Women’s Health зібрало сексуальні поради, як додати більше романтики в дорослі стосунки, без пафосу, зате з глибиною, тілесністю і щирим контактом.

На початку стосунків усе іскриться само собою: погляди затримуються довше, дотики електризують, слова лунають гучніше. Проте з часом з’являються комфорт, знання тіла та звичок одне одного, і це великий плюс. Однак іноді ми починаємо сумувати за тією першою хвилею романтики.

Гарна новина полягає в тому, що іскру можна роздмухати, і часто для цього потрібні не грандіозні жести, а усвідомленість та трохи креативу.

Атмосфера

Романтика починається ще до спальні. Іноді достатньо:

запланувати час лише для вас двох іноді навіть у календарі;

прийняти ванну, яка розслаблює;

одягнути те, в чому ви почуваєтеся впевнено;

вимкнути телефони та запалити кілька свічок.

Це не про «ідеальну картинку», а про сигнал, що ви обираєте бути тут і зараз з вашим партнером.

Близькість

Найромантичніші сценарії — ті, які дають простір для:

зорового контакту

повільних поцілунків

ніжних дотиків

шепоту

слів захоплення

Позиція тіла важлива не так сама собою, як через можливість бути обличчям до обличчя, триматися, відчувати тепло одне одного.

Саме тому класичні варіанти, де партнери можуть дивитися в очі, обійматися чи повільно рухатися, часто сприймаються як найінтимніші. Вони дозволяють не поспішати, а це ключове.

Багато пар недооцінюють силу повільного темпу. Повторювані рухи, синхронне дихання, тривалі обійми — все це активує відчуття безпеки, а безпека — фундамент глибокої насолоди. Романтика — це не про акробатику, а про присутність.

Інтимність без проникнення

Сексуальна близькість необов’язково означає проникнення. Одним з найдовірливіших досвідів може стати взаємне пізнання тіл одне одного — повільно, уважно та з відкритим діалогом. Такі моменти:

вчать партнерів краще розуміти одне одного;

знижують тиск «результату»;

посилюють емоційний зв’язок.

І часто саме вони повертають відчуття новизни.

Цікаві пози

Лотос. Один партнер сидить, інший сідає до нього обличчям та обіймає ногами, створюючи максимально близький контакт. Ця позиція зазвичай повільна й дуже інтимна, з великою кількістю зорового контакту та дотиків. Вона поєднує романтику класичної близькості з тілесною свободою і ніжністю.

Ложечки. Обоє партнерів лежать на боці, один ніжно обіймає іншого ззаду, зберігаючи тілесний контакт протягом усього процесу. Це дуже розслаблена й водночас романтична позиція, схожа на велике тепле обіймання. Дотики, поцілунки в шию та тихі слова на вухо роблять близькість глибшою.

Ковбойка. Один із партнерів сідає зверху на іншого, який лежить на спині. Партнер, який лежить, може підтримувати та коригувати рухи іншого, тримати за стегна чи сідниці. Ця позиція дозволяє бачити одне одного, підтримувати зоровий контакт та озвучувати, наскільки партнер привабливий.

Ковбойка спиною. Один із партнерів сідає зверху на іншого, який лежить на спині, обличчям у протилежний бік. Партнер, який сидить, може нахилитися вперед, щоб показати сідниці для більшої інтимності. Це може підсилити близькість, адже демонстрація тіла сприяє емоційній відкритості.

Порядний громадянин. Партнер-чоловік тримає іншого партнера за стегна, чия спина спирається на стіну для підтримки. Ця позиція вимагає обіймів, а це створює інтимність. Якщо почуваєтеся стійко, можна додавати зоровий контакт, поцілунки та еротичні розмови.

Взаємна мастурбація. Обоє партнерів займаються мастурбацією поруч або одне навпроти одного, разом або по черзі. Це дозволяє ділитися своїми бажаннями та показувати партнерові, що приносить задоволення. Така взаємність підсилює інтимність і допомагає краще пізнати одне одного.

Собачий стиль. Один партнер стає рачки, а інший тримає його за стегна та проникає ззаду. Щоб зробити позицію інтимною, партнер може цілувати шию іншого чи шепотіти щось на вухо. Це зберігає близькість навіть без зорового контакту.

69. Партнер лежить на спині, а інший розташовується зверху обличчям у протилежний бік. Повільні рухи та увага до того, що робить партнер, посилюють задоволення. Дослідження інших зон, як-от внутрішній бік стегна, може зробити досвід ще приємнішим для обох.

Романтика — це необов’язково про гучні сцени. Це про тихе «я з тобою», і якщо ви готові трохи сповільнитися, відкласти буденні турботи та знову відчути одне одного, полум’я обов’язково розгориться. Адже найкраща близькість починається не з пози, а з присутності.