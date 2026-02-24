ТСН у соціальних мережах

eCard від BROCARD тепер можна вручити особисто: з’явився новий формат популярного сертифіката Новини компаній

Вибір подарунка – це завжди маленька авантюра. Вже ніби радієш майбутньому сюрпризу, але водночас закрадається сумнів: чи справді це буде саме те, що сподобається? Особливо, коли йдеться про б’юті. Аромат може виявитися надто сміливим, помада – не того відтінку, крем – не того бренду. У такі моменти здається, що підібрати ідеальний подарунок – це майже як спробувати прочитати думки іншої людини. Знайома ситуація?

eCard від BROCARD тепер можна вручити особисто: з’явився новий формат популярного сертифіката

Саме цю довічну дилему допоміг вирішити BROCARD, який майже рік тому запустив електронний подарунковий сертифікат eCard. Його ідея проста: замість складного вибору для того, хто збирається щось подарувати, – свобода для того, кому призначений подарунок. Не дивно, що цей продукт швидко став одним із найпопулярніших у мережі BROCARD.

Тепер eCard отримав нове доповнення: окрім електронного, з’явився новий формат – у вигляді пластикової картки. Тобто сертифікат можна не лише надіслати на смартфон, а й вручити особисто – красиво, святково й урочисто.

Два формати – ще більше можливостей

Електронний eCard – це ідеальне рішення, коли час обмежений, коли згадали про важливу дату в останню мить або коли ви – в іншому місті, а хочете зробити сюрприз тут і зараз. 

Пластиковий eCard – для особливих моментів. Для тих випадків, коли важливо побачити емоцію наживо й відчути радість людини, бо іноді значення має не лише те, що даруєш, а й як. 

«Ми постійно отримували відгуки від клієнтів, які хотіли поєднати зручність електронного сертифіката з можливістю вручити його особисто. Тож вирішили додати пластикову версію, зберігши всі переваги eCard», – зазначають в BROCARD.

У чому ж переваги eCard

Незалежно від формату сертифікату, умови залишаються максимально гнучкими:

  • номінал – від 200 до 25 000 грн;

  • сертифікат діє на весь асортимент мережі – парфумерію, догляд, декоративну косметику тощо;

  • поширюється навіть на акційні товари;

  • комбінується з промокодами та іншими способами оплати;

  • термін дії – 12 місяців: отримувач може не поспішати з вибором, протестувати новинки, отримати консультацію та придбати саме те, що дійсно потрібно. 

Окрема перевага електронної версії – можливість персоналізації: оформлюючи eCard на сайті або у застосунку BROCARD, можна вибрати готовий дизайн або завантажити власне фото, щоб зробити подарунок максимально особистим.

Де придбати

Електронний eCard швидко оформлюється на сайті або в мобільному застосунку BROCARD: потрібно обрати дизайн, номінал (від 200 до 25 000 грн), вказати номер телефону отримувача, оплатити – і сертифікат майже миттєво надходить у повідомленні на телефон. 

Пластиковий можна придбати безпосередньо в магазинах мережі BROCARD по всій Україні. 

Подарунок без ризику «не вгадати»

День народження, День матері, річниця, подяка вчителю, комплімент колезі чи просто знак уваги без приводу – eCard стане красивим жестом у будь-якій ситуації. Це подарунок, з яким неможливо «не вгадати», адже людина сама обирає свій ідеальний аромат, засіб догляду або б’юті-новинку. А з появою пластикової версії сертифікату ви самі вирішуєте, яким буде цей жест – зручним і миттєвим чи особистим і зворушливим.

