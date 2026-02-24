ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
380
Час на прочитання
2 хв

Принц Гаррі звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення

У зворушливому зверненні син короля висловив свою підтримку українцям.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі записав звернення до українців з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відео опублікував центр Superhumans, який він особисто відвідував.

«Протягом минулого року я мав честь і привілей двічі відвідати Україну. Кожного разу я залишав її глибоко зворушеним мужністю, гідністю та незламним духом українського народу. Навіть посеред війни — війни, яка щодня забирає життя цивільних і військових, — життя триває.

Я побачив цю силу в центрі Superhumans під час свого візиту у квітні — у рішучості тих, хто відновлює свої тіла й будує своє майбутнє заново. Я бачив її в стійкості та гордості ветеранів Invictus Games, з якими зустрівся у Ванкувері. І я побачив її в очах українців у Києві — очах, що несуть у собі і біль, і непохитну надію.

Уже чотири роки Україна стоїть непохитно. Ви показали світові, як виглядає справжня стійкість. Ви нагадали всім нам, що свобода й незалежність ніколи не бувають гарантованими. Їх потрібно захищати, обороняти й, коли необхідно, виборювати. Сьогодні, коли Україна відзначає річницю початку цієї війни, я хочу звернутися безпосередньо до вас — до тих, хто на передовій, і до тих, хто підтримує з тилу. Ваша сила надихає світ. Ваша хоробрість об’єднує нас, а ваша надія освітлює шлях уперед для всіх нас.

Будь ласка, знайте: ви не самі. Світ стоїть разом із вами, і ми щодня вчимося у вашої мужності», — сказав Гаррі.

У відео, окрім промови, принца також можна побачити кадри його перебування в Україні. Гаррі відвідав пацієнтів-військовослужбовців, які проходять складний шлях до одужання, а також поспілкувався з волонтерами, сфотографувався з прапором Free Azov, а також зустрівся із представницею центру реабілітації.

Саме під час поїздки сину британського короля подарували шеврони, які зараз прикрашають дім Гаррі і нещодавно вони випадково з’явилися у відео його дружини Меган.

/ © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі: фото різних років (11 фото)

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі з мамою Діаною / © Associated Press

Принц Гаррі з мамою Діаною / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі з сім'єю / © Associated Press

Принц Гаррі з сім'єю / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган і Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган і Гаррі / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
380
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie