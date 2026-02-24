Принц Гаррі звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі записав звернення до українців з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відео опублікував центр Superhumans, який він особисто відвідував.

«Протягом минулого року я мав честь і привілей двічі відвідати Україну. Кожного разу я залишав її глибоко зворушеним мужністю, гідністю та незламним духом українського народу. Навіть посеред війни — війни, яка щодня забирає життя цивільних і військових, — життя триває.

Я побачив цю силу в центрі Superhumans під час свого візиту у квітні — у рішучості тих, хто відновлює свої тіла й будує своє майбутнє заново. Я бачив її в стійкості та гордості ветеранів Invictus Games, з якими зустрівся у Ванкувері. І я побачив її в очах українців у Києві — очах, що несуть у собі і біль, і непохитну надію.

Уже чотири роки Україна стоїть непохитно. Ви показали світові, як виглядає справжня стійкість. Ви нагадали всім нам, що свобода й незалежність ніколи не бувають гарантованими. Їх потрібно захищати, обороняти й, коли необхідно, виборювати. Сьогодні, коли Україна відзначає річницю початку цієї війни, я хочу звернутися безпосередньо до вас — до тих, хто на передовій, і до тих, хто підтримує з тилу. Ваша сила надихає світ. Ваша хоробрість об’єднує нас, а ваша надія освітлює шлях уперед для всіх нас.

Будь ласка, знайте: ви не самі. Світ стоїть разом із вами, і ми щодня вчимося у вашої мужності», — сказав Гаррі.

У відео, окрім промови, принца також можна побачити кадри його перебування в Україні. Гаррі відвідав пацієнтів-військовослужбовців, які проходять складний шлях до одужання, а також поспілкувався з волонтерами, сфотографувався з прапором Free Azov, а також зустрівся із представницею центру реабілітації.

Саме під час поїздки сину британського короля подарували шеврони, які зараз прикрашають дім Гаррі і нещодавно вони випадково з’явилися у відео його дружини Меган.

© Instagram Меган Маркл