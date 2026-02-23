Курс валют на 24 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 24 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 2 копійки і становить 43,29 гривні. Змінилися й показники євро (додав 9 копійок) та злотого (виріс на 4 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,29 (+2 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,00 (+9 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,09 (+4 коп.)

Нагадаємо, економісти наголошують на важливості диверсифікації заощаджень. Найвигіднішим інструментом зараз вважають гривневі ОВДП зі ставкою близько 16% річних без оподаткування та можливістю дострокового продажу. Фахівці наголошують на диверсифікації, тобто не варто вкладати все в один актив. Валютні депозити (≈3,7% у доларах і 2,8% — у євро) можуть слугувати страхуванням від девальвації. Оптимально розподіляти кошти між ОВДП, валютою та іншими інструментами, зберігаючи баланс.