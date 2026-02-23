ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
877
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 24 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

У вівторок, 24 лютого, курс американського долара становитиме 43,29. Так, його показник зріс.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 24 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 2 копійки і становить 43,29 гривні. Змінилися й показники євро (додав 9 копійок) та злотого (виріс на 4 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,29 (+2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,00 (+9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,09 (+4 коп.)

Нагадаємо, економісти наголошують на важливості диверсифікації заощаджень. Найвигіднішим інструментом зараз вважають гривневі ОВДП зі ставкою близько 16% річних без оподаткування та можливістю дострокового продажу. Фахівці наголошують на диверсифікації, тобто не варто вкладати все в один актив. Валютні депозити (≈3,7% у доларах і 2,8% — у євро) можуть слугувати страхуванням від девальвації. Оптимально розподіляти кошти між ОВДП, валютою та іншими інструментами, зберігаючи баланс.

Дата публікації
Кількість переглядів
877
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie