Курс валют на 24 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
У вівторок, 24 лютого, курс американського долара становитиме 43,29. Так, його показник зріс.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 24 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 2 копійки і становить 43,29 гривні. Змінилися й показники євро (додав 9 копійок) та злотого (виріс на 4 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,29 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,00 (+9 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,09 (+4 коп.)
Нагадаємо, економісти наголошують на важливості диверсифікації заощаджень. Найвигіднішим інструментом зараз вважають гривневі ОВДП зі ставкою близько 16% річних без оподаткування та можливістю дострокового продажу. Фахівці наголошують на диверсифікації, тобто не варто вкладати все в один актив. Валютні депозити (≈3,7% у доларах і 2,8% — у євро) можуть слугувати страхуванням від девальвації. Оптимально розподіляти кошти між ОВДП, валютою та іншими інструментами, зберігаючи баланс.