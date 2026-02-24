Супермодель Сінді Кроуфорд показала, як відсвяткувала 60-річчя в компанії рідних сестер і мами

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Американська зірка і одна з супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд організувала на честь свого дня народження вечірку для близьких і друзів у Маямі. Вона обрала для святкування чорний комбінезон з однією бретелькою, який доповнила жакетом.

Сінді Кроуфорд із друзями

Сінді Кроуфорд виповнилося 60 років

А потім зустрілася за вечерею зі своїми сестрами і мамою в Нейплсі, штат Флорида. На фото модель була зазнімкована в джинсах, лляному жакеті та замшевих лоферах. Поруч із нею дві її сестри — Даніелла і Кріс, і мама.

Сінді Кроуфорд із сестрами та мамою

Сінді Кроуфорд виповнилося 60 років

Мамі Сінді Кроуфорд — Дженніфер С’ю — торік виповнилося 79 років. Попри всесвітню популярність своєї доньки, вона веде відносно скромне життя та бере активну участь у житті своїх дітей і онуків. Модель неодноразово в інтерв’ю висловлювала подяку своїй матері за підтримку й мудрі поради, а також стверджувала, що вона завжди була для неї прикладом природної краси й сили характеру. І навіть ділилася словами мами: «Обличчя, яке ти маєш у 25 років, — це обличчя, яке дав тобі бог, а обличчя після 50 — на яке ти заслужила».

