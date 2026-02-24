ТСН у соціальних мережах

Дружина Сергія Бабкіна повідомила про смерть близької людини

Пішла з життя рідна людина Сніжани Бабкіної.

Сніжана Бабкіна

Сніжана Бабкіна / © instagram.com/snezhana_babkina

Дружина українського співака Сергія Бабкіна - акторка Сніжана – повідомила, що в їхній родині сталося горе.

Померла близька людина знаменитості. Відійшла у засвіти бабуся Сніжани Бабкіної Галина, яка дожила до 91 року. Про це акторка повідомила в Instagram та опублікувала світлини з близькою людиною.

Артистка зазначила, що бабуся назавжди залишиться в її пам'яті та серці. Зокрема, вона ніколи не забуде радісні моменти, які вони разом розділили, теплі обійми, веселий сміх та танці. Сніжана Бабкіна зазначила, що бабуся залишиться для неї прикладом життєлюбства.

Бабуся Сніжани Бабкіної / © instagram.com/snezhana_babkina

Бабуся Сніжани Бабкіної / © instagram.com/snezhana_babkina

"У нас із тобою в скарбничці мільйон чудових моментів. Моментів тепла, турботи, сміху, танців – життя. Ми всі хочемо, як і ти дожити до 91 року – у ясності, у здоров'ї, у присутності. Ти для нас приклад сили, життєлюбства та внутрішнього світла. І ми братимемо з тебе приклад. Лети, наша лялечко!" – поділилась Сніжана.

Нагадаємо, нещодавно журналіст Костянтин Грубив повідомив про горе в його родині. Померла тітка ведучого, яка була йому другою мамою.

