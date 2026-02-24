Дружина Сергія Бабкіна повідомила про смерть близької людини

Сніжана Бабкіна / © instagram.com/snezhana_babkina

Дружина українського співака Сергія Бабкіна - акторка Сніжана – повідомила, що в їхній родині сталося горе.

Померла близька людина знаменитості. Відійшла у засвіти бабуся Сніжани Бабкіної Галина, яка дожила до 91 року. Про це акторка повідомила в Instagram та опублікувала світлини з близькою людиною.

Артистка зазначила, що бабуся назавжди залишиться в її пам'яті та серці. Зокрема, вона ніколи не забуде радісні моменти, які вони разом розділили, теплі обійми, веселий сміх та танці. Сніжана Бабкіна зазначила, що бабуся залишиться для неї прикладом життєлюбства.

Бабуся Сніжани Бабкіної / © instagram.com/snezhana_babkina

"У нас із тобою в скарбничці мільйон чудових моментів. Моментів тепла, турботи, сміху, танців – життя. Ми всі хочемо, як і ти дожити до 91 року – у ясності, у здоров'ї, у присутності. Ти для нас приклад сили, життєлюбства та внутрішнього світла. І ми братимемо з тебе приклад. Лети, наша лялечко!" – поділилась Сніжана.

