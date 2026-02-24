Україна могла б вже святкувати кінець війни: Кислиця назвав головну помилку союзників

Сергій Кислиця / © Associated Press

Західні партнери не мали плану дій на випадок тривалого спротиву України, оскільки були переконані у швидкій окупації країни.

Про це заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця заявив в інтерв’ю BBC.

Прогнози розвідок та відсутність плану

За словами заступника, попри те, що розвідки США та Великої Британії заздалегідь знали про підготовку вторгнення і вели переговори з вересня-жовтня 2021 року, вони щиро вірили в поразку Києва. Кислиця наголосив, що щонайменше кілька членів Ради Безпеки ООН були впевнені: Україна капітулює «якщо не за дні, то за кілька тижнів».

«Я не міг уявити, що ми коли-небудь здамося. Але, на жаль, у них [партнерів] не було плану на випадок, якщо Україна не здасться або якщо вторгнення не відбудеться», — зазначив Сергій Кислиця.

Ціна затримки допомоги

Відповідаючи на запитання кореспондента про те, чи можна було чотири роки тому уявити продовження війни у 2026 році, Кислиця підкреслив, що причиною тривалого конфлікту стала занадто повільна військова підтримка.

«Якби допомога Україні почалася раніше, а не у форматі постачання зброї „крапля за краплею“, сьогодні ми могли б святкувати кінець війни, а не відзначати її вступ у п’ятий рік», — заявив Сергій Кислиця.

Нагадаємо, у ніч початку повномасштабного вторгнення представників України запевняли, що жодного нападу з боку Росії не буде.

