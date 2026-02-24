- Дата публікації
Україна могла б вже святкувати кінець війни: Кислиця назвав головну помилку союзників
Члени Радбезу ООН давали Україні кілька тижнів до повної окупації, каже Сергій Кислиця.
Західні партнери не мали плану дій на випадок тривалого спротиву України, оскільки були переконані у швидкій окупації країни.
Про це заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця заявив в інтерв’ю BBC.
Прогнози розвідок та відсутність плану
За словами заступника, попри те, що розвідки США та Великої Британії заздалегідь знали про підготовку вторгнення і вели переговори з вересня-жовтня 2021 року, вони щиро вірили в поразку Києва. Кислиця наголосив, що щонайменше кілька членів Ради Безпеки ООН були впевнені: Україна капітулює «якщо не за дні, то за кілька тижнів».
«Я не міг уявити, що ми коли-небудь здамося. Але, на жаль, у них [партнерів] не було плану на випадок, якщо Україна не здасться або якщо вторгнення не відбудеться», — зазначив Сергій Кислиця.
Ціна затримки допомоги
Відповідаючи на запитання кореспондента про те, чи можна було чотири роки тому уявити продовження війни у 2026 році, Кислиця підкреслив, що причиною тривалого конфлікту стала занадто повільна військова підтримка.
«Якби допомога Україні почалася раніше, а не у форматі постачання зброї „крапля за краплею“, сьогодні ми могли б святкувати кінець війни, а не відзначати її вступ у п’ятий рік», — заявив Сергій Кислиця.
Нагадаємо, у ніч початку повномасштабного вторгнення представників України запевняли, що жодного нападу з боку Росії не буде.
