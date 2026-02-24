Нідерланди бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через росіян і білорусів

Збірна Нідерландів на церемонії відкриття Паралімпіади-2022 / © Associated Press

Нідерланди долучилися до України в бойкоті церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 через присутність там російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами.

Про це нідерландський паралімпійський комітет повідомив на офіційному сайті.

"НПК Нідерландів висловлює жаль через те, що російські та білоруські спортсмени змагатимуться під власними прапорами на майбутніх Паралімпійських іграх в Італії. Це означає, що національні символи обох країн будуть видні на офіційних заходах, таких як церемонія відкриття та церемонії нагородження. Сподівалися, що цьому можна буде запобігти за допомогою дипломатичного тиску, але це виявилося неможливим", — йдеться у заяві Паралімпійського комітету Нідерландів.

Таким чином, уже сім країн пропустять церемонію відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту проти участі росіян і білорусів під національними прапорами. Раніше про бойкот також оголосили Чехія, Польща, Фінляндія, Латвія та Естонія.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України оголосив, що Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Там також висунули вимогу не використовувати український прапор на церемонії відкриття змагань.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.