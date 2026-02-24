Ще одна країна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через участь росіян

Збірна Фінляндії на церемонії відкриття Паралімпіади-2022 / © Associated Press

Фінляндія приєднається до України в бойкоті церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 через присутність там російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами.

Про це фінський паралімпійський комітет повідомив на офіційному сайті.

"Ми в Фінляндії хочемо дати нашим спортсменам можливість втілити в життя довгоочікувані паралімпійські мрії, незважаючи на чотири роки європейської війни, яка неминуче накладає тінь і на ці Паралімпійські ігри. Але мінімум, що ми можемо зробити, — це висловити свою позицію щодо рішень Міжнародного паралімпійського комітету стосовно російських спортсменів, пропустивши церемонію відкриття, як нас просила Україна", — заявила голова Паралімпійського комітету Фінляндії Сарі Раутіо.

Зазначимо, що раніше до бойкоту церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 також долучилися Чехія, Польща, спортивний комісар ЄС Гленн Мікаллеф і низка європейських посадовців із різних країн.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України оголосив, що Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Там також висунули вимогу не використовувати український прапор на церемонії відкриття змагань.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.