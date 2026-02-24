Ще дві країни долучилися до України у бойкоті церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Збірна Латвії на церемонії відкриття Паралімпіади-2022 / © Associated Press

Латвія та Естонія долучилися до України в бойкоті церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 через присутність там російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами.

Про це повідомляється на офіційних сторінках латвійського та естонського паралімпійських комітетів.

У заяві латвійського паралімпійського комітету зазначається, що їхня делегація бойкотуватиме захід "у будь-якому форматі".

"Жоден представник латвійської делегації не братиме участь у церемонії відкриття — ані особисто, ані через відеоматеріали, підготовлені заздалегідь. Ми звернулися до організаторів Ігор, аби латвійський прапор не використовувався на церемонії відкриття", — додала президентка організації Дайга Дадзіте.

В естонському паралімпійському комітеті також зазначили, що офіційні представники організації не відвідуватимуть церемонії відкриття та закриття, а також офіційні прийоми, організовані Міжнародним паралімпійським комітетом.

"Паралімпійський комітет Естонії підтримує офіційне рішення України не брати участь в офіційних церемоніях Ігор і вважає важливим мати об'єднаний та принциповий підхід серед європейських країн. Позиція Естонії базується на розумінні, що спорт не мусить бути засобом для нормалізації агресії", — йдеться в повідомленні.

Таким чином, уже шість країн пропустять церемонію відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту проти участі росіян і білорусів під національними прапорами. Раніше про бойкот також оголосили Чехія, Польща та Фінляндія.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України оголосив, що Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Там також висунули вимогу не використовувати український прапор на церемонії відкриття змагань.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.