"Шахтар" бореться за євротрофей: хто вже вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

19 і 26 лютого відбудуться матчі стикової стадії плейоф Ліги конференцій сезону-2025/26.

За їхніми підсумками стануть відомі всі учасники 1/8 фіналу третього за престижністю клубного євротурніру.

В 1/8 фіналу зіграють топ-8 команд основного етапу Ліги конференцій та вісім переможців протистоянь стикового раунду плейоф.

Україну в плейоф Ліги конференцій представить донецький "Шахтар", який напряму вийшов до 1/8 фіналу.

До вашої уваги список усіх клубів, які пробилися до 1/8 фіналу нинішнього розіграшу Ліги конференцій.

Топ-8 основного етапу Ліги конференцій: "Страсбург" (Франція), "Ракув" (Польща), АЕК Афіни (Греція), "Спарта" Прага (Чехія), "Райо Вальєкано" (Іспанія), "Шахтар" (Україна), "Майнц" (Німеччина), АЕК Ларнака (Кіпр).

Переможці стикового раунду плейоф: список доповнюється.

Зазначимо, що "Шахтар" в 1/8 фіналу Ліги конференцій зустрінеться з переможцем пари КуПС (Фінляндія) – "Лех" (Польща) або з переможцем пари "Шкендія" (Північна Македонія) – "Самсунспор" (Туреччина).

Жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, о 15:00 за київським часом.

Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня у німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).