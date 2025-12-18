"Шахтар" зіграв унічию з "Рієкою" та вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій

"Шахтар" Донецьк / © ФК Шахтар

Реклама

Донецький "Шахтар" зіграв унічию з хорватською "Рієкою" в матчі останнього, шостого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "гірників" поєдинок відбувся на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові та завершився з рахунком 0:0 .

Протягом усієї зустрічі підопічні Арди Турана тиснули на ворота суперника, проте так і не зуміли забити бодай один гол.

Утім, "помаранчево-чорним" вистачило цього результату для того, щоб завоювати пряму путівку до 1/8 фіналу Ліги конференцій, уникнувши стикових матчів.

Реклама

Огляд матчу "Шахтар" – "Рієка"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Шахтар" (13 очок) посів шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій та продовжать виступи в плейоф, причому одразу з 1/8 фіналу.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потрапили до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.

Свого суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій донецький клуб дізнається під час жеребкування, яке відбудеться 27 лютого 2026 року. Матчі цієї стадії заплановано 12 та 19 березня 2026 року.

Реклама

Нагадаємо, київське "Динамо" завершило єврокубковий сезон перемогою над вірменським "Ноа".