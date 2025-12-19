"Шахтар" дізнався потенційних суперників у 1/8 фіналу Ліги конференцій

"Шахтар" Донецьк / © ФК Шахтар

Стали відомі потенційні суперники донецького "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Зігравши внічию в останньому турі з хорватською "Рієкою" (0:0), "гірники" (13 очок) посіли шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій та завоювали пряму путівку до 1/8 фіналу.

За вихід до чвертьфіналу третього за престижністю єврокубка підопічні Арди Турана позмагаються проти однієї з команд, яка вийшла до плейоф з місць від 9-го до 24-го.

Причому сітка плейоф уже визначила, що це буде хтось із чотирьох клубів: фінський КуПС, північномакедонська "Шкендія", польський "Лех" Познань або турецький "Самсунспор".

Потенційні суперники "Шахтаря" у 1/8 фіналу Ліги конференцій:

КуПС (Фінляндія)

Шкендія (Північна Македонія)

Лех Познань (Польща)

Самсунспор (Туреччина)

Свого суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій донецький клуб дізнається під час жеребкування, яке відбудеться 27 лютого 2026 року. Матчі цієї стадії заплановано 12 та 19 березня 2026 року.

