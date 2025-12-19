ТСН у соціальних мережах

"Шахтар" дізнався потенційних суперників у 1/8 фіналу Ліги конференцій

За вихід до чвертьфіналу Ліги конференцій "гірники" позмагаються проти однієї з визначеної четвірки команд.

"Шахтар" Донецьк

"Шахтар" Донецьк / © ФК Шахтар

Стали відомі потенційні суперники донецького "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Зігравши внічию в останньому турі з хорватською "Рієкою" (0:0), "гірники" (13 очок) посіли шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій та завоювали пряму путівку до 1/8 фіналу.

За вихід до чвертьфіналу третього за престижністю єврокубка підопічні Арди Турана позмагаються проти однієї з команд, яка вийшла до плейоф з місць від 9-го до 24-го.

Причому сітка плейоф уже визначила, що це буде хтось із чотирьох клубів: фінський КуПС, північномакедонська "Шкендія", польський "Лех" Познань або турецький "Самсунспор".

Потенційні суперники "Шахтаря" у 1/8 фіналу Ліги конференцій:

  • КуПС (Фінляндія)

  • Шкендія (Північна Македонія)

  • Лех Познань (Польща)

  • Самсунспор (Туреччина)

Свого суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій донецький клуб дізнається під час жеребкування, яке відбудеться 27 лютого 2026 року. Матчі цієї стадії заплановано 12 та 19 березня 2026 року.

Нагадаємо, київське "Динамо" завершило єврокубковий сезон перемогою над вірменським "Ноа".

