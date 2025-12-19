ТСН у соціальних мережах

Визначилися всі учасники плейоф Ліги конференцій

Вісім клубів напряму вийшли до 1/8 фіналу, а ще 16 пробилися до раунду стикових матчів.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар" Донецьк

"Шахтар" Донецьк / © ФК Шахтар

За підсумками основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26 визначилися команди, які продовжать боротьбу в плейоф.

Вісім найкращих команд у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій напряму потрапили до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.

Україну в основному раунді третього за престижністю єврокубка представляли два клуби – київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

"Динамо" (6 очок) фінішувало на 27-му місці у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. Для виходу до плейоф киянам не вистачило одного очка.

"Шахтар" (13 очок) посів шосту сходинку та завоював пряму путівку до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Ліга конференцій-2025/26

Зіграють в 1/8 фіналу: "Страсбург", "Ракув", АЕК Афіни, "Спарта" Прага, "Райо Вальєкано", "Шахтар", "Майнц", АЕК Ларнака.

Зіграють у стикових матчах: "Лозанна", "Крістал Пелас", "Лех" Познань, "Самсунспор", "Цельє", "АЗ Алкмар", "Фіорентина", "Рієка", "Ягелоннія", "Омонія", "Ноа", "Дріта", КуПС, "Шкендія", "Зріньські", "Сігма".

Жеребкування стикових матчів відбудеться 16 січня 2026 року, а матчі – 19 та 26 лютого.

Жеребкування 1/8 фіналу заплановане на 27 лютого, а поєдинки – на 12 та 19 березня.

Нагадаємо, "Шахтар" уже дізнався потенційних суперників у 1/8 фіналу Ліги конференцій.

