Визначилися всі учасники плейоф Ліги конференцій
Вісім клубів напряму вийшли до 1/8 фіналу, а ще 16 пробилися до раунду стикових матчів.
За підсумками основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26 визначилися команди, які продовжать боротьбу в плейоф.
Вісім найкращих команд у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій напряму потрапили до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.
Україну в основному раунді третього за престижністю єврокубка представляли два клуби – київське "Динамо" та донецький "Шахтар".
"Динамо" (6 очок) фінішувало на 27-му місці у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. Для виходу до плейоф киянам не вистачило одного очка.
"Шахтар" (13 очок) посів шосту сходинку та завоював пряму путівку до 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Ліга конференцій-2025/26
Зіграють в 1/8 фіналу: "Страсбург", "Ракув", АЕК Афіни, "Спарта" Прага, "Райо Вальєкано", "Шахтар", "Майнц", АЕК Ларнака.
Зіграють у стикових матчах: "Лозанна", "Крістал Пелас", "Лех" Познань, "Самсунспор", "Цельє", "АЗ Алкмар", "Фіорентина", "Рієка", "Ягелоннія", "Омонія", "Ноа", "Дріта", КуПС, "Шкендія", "Зріньські", "Сігма".
Жеребкування стикових матчів відбудеться 16 січня 2026 року, а матчі – 19 та 26 лютого.
Жеребкування 1/8 фіналу заплановане на 27 лютого, а поєдинки – на 12 та 19 березня.
Нагадаємо, "Шахтар" уже дізнався потенційних суперників у 1/8 фіналу Ліги конференцій.