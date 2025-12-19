В Одесі через ворожу атаку пошкоджено критичну інфраструктуру: є постраждала

Одеса / © Getty Images

В Одесі внаслідок чергової ворожої атаки зазнав пошкоджень об’єкт критичної інфраструктури. Ударною хвилею також пошкоджено житло мешканців міста.

Як повідомив у Telegram керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, частина одного з густонаселених районів тимчасово залишилася без електро-, водо- та теплопостачання. Наразі фахівці працюють над відновленням послуг.

За його словами, відомо про одну постраждалу середнього ступеня тяжкості. Жінку доправили до медичного закладу, де їй надають усю необхідну допомогу.

На місці події працюють усі необхідні комунальні служби. Проводиться оцінка масштабів пошкоджень житла та збір інформації для подальшого надання допомоги мешканцям. Комунальні Пункти незламності в Одесі продовжують працювати цілодобово по всьому місту.

Нагадаємо, в Одеському районі ворожий ударний безпілотник поцілив у приватний автомобіль, який рухався через міст. У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги.