Протести в Одесі через відсутність світла: що кажуть в ОВА

Перекриття дороги в Одесі / © скриншот з відео

Увечері 18 грудня в Одесі місцеві мешканці знову перекрили рух транспорту на одній з вулиць міста, в результаті чого утворився величезний затор. Люди протестували через тривалу відсутність світла в їхніх помешканнях.

Відповідне відео опублікували в місцевих Telegram-каналах.

На опублікованих кадрах видно, що група людей безперервно ходить пішохідни коридором, блокуючи рух автомобілів.

Затор розтягнувся на величезну відстань. Як пишуть в коментарях до відео, машини стоять на вулиці Генуезькій аж до вулиці 10 квітня — це близько 7 кілометрів.

На ситуацію відреагував начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Розумію емоції людей. Коли світла немає кілька днів поспіль — це складно і виснажливо», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Керівник області нагадав, що внаслідок ворожих атак енергетика Одещини зазнала масштабних пошкоджень.

«Відновлювальні роботи ускладнені повторними обстрілами та постійними повітряними тривогами. Але енергетики працюють цілодобово та роблять усе можливе, щоб світло повернулося в кожен дім у найкоротші терміни. Всі проблемні адреси в роботі, відновлення триває», — повідомив він.

Олег Кіпер закликав одеситів зберігати витримку.

«Поки роботи продовжуються, в місті працюють пункти незламності. Адреси опубліковані на офіційному сайті міста. Там можна зігрітися, підзарядити гаджети та отримати базову допомогу», — порадив він.

Нагадаємо, раніше цього ж дня одесити перекрили дорогу на проспекті князя Володимира Великого. Причиною протесту також була тривала відсутність електропостачання.