Блекаут в Одесі: що відбувається в місті та як реагують мешканці

Обстріл Одеси / © ДСНС

Одеса та Одеська область продовжують ліквідовувати наслідки масованої атаки, якої ворог завдав 13 грудня. Попри значні пошкодження енергетичної інфраструктури та намагання окупантів посіяти паніку, місто демонструє безпрецедентну стійкість.

Про це розповів речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук для «24 Каналу».

Він повідомив, що енергетикам уже вдалося повернути світло до осель майже 600 тисяч споживачів. Проте ситуація залишається складною — понад 30 тисяч домогосподарств регіону все ще перебувають у темряві.

У деяких локаціях обласного центру світло, вода та опалення відсутні ще з 13 грудня. Втім, більшість питань із тепло- та водопостачанням у місті вже вирішено.

Для тих, хто досі не має води в кранах, працюють бювети, а в області організовано локальне підвезення води.

Проте ворог намагається використати побутові труднощі українців для просування пропаганди. Зокрема, окупанти поширюють дезінформацію про «черги за пальним» через кризу. Насправді ж, за словами Братчука, активність на АЗС пов’язана виключно з потребою заправляти генератори.

«Ця симфонія генераторів триває вже довгий час, ми знаємо кожен голос на кожній локації», — іронізує речник УДА.

Він наголосив, що попри всі намагання Путіна «відрізати» Південь від Чорного моря, настрої в Одесі залишаються незмінними: на українському півдні здаються лише квартири, але не позиції.

Братчук також розкрив деталі ворожої стратегії. Окупанти спочатку виснажують ППО дронами-розвідниками, а після основного удару практикують тактику «double tap» — повторних прильотів по тих самих координатах. Це робиться навмисно, щоб ускладнити роботу рятувальників та не дати ліквідувати наслідки влучань.

На допомогу вразливим верствам населення прийшли волонтери, міжнародні фонди та Укрзалізниця, які організовують роздачу гарячої їжі в районах, де приготування їжі наразі неможливе.

Нагадаємо, через руйнування енергетичної інфраструктури частина Одеси та навколишніх населених пунктів залишилася без електрики, води та тепла. Комунальні служби розвозили технічну воду цистернами, а енергетики працюють під постійними сигналами повітряної тривоги, часто перериваючи ремонтні роботи.

Через блекаут частково було зупинено трамвайні маршрути, тролейбуси курсують за скороченим графіком. Цьогоріч ворог пошкодив щонайменше 20 підстанцій Одещини, що значно ускладнило відновлення електропостачання.