Укрaїнa
658
1 хв

Через ворожий обстріл Запоріжжя поранення отримали 26 осіб, серед них дитина (фото)

Росіяни застосували керовані авіабомби, зруйновано житлові будинки та пошкоджено школу.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Обстріл Запоріжжя 17 грудня

У Запоріжжі та Запорізькому районі російські війська атакували житлові будинки та об’єкти інфраструктури, запустивши керовані авіабомби. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 26 громадян, серед яких одна дитина.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

За його словами, атака спричинила руйнування житлових будинків та пошкодження навчального закладу. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Правоохоронні та рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів і оцінкою завданих збитків.

/ © t.me/ivan_fedorov_zp

/ © t.me/ivan_fedorov_zp

/ © t.me/ivan_fedorov_zp

/ © t.me/ivan_fedorov_zp

/ © t.me/ivan_fedorov_zp

/ © t.me/ivan_fedorov_zp

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зранку 17 грудня Росія завдала три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Влучання припали на два житлові будинки в обласному центрі.

