Київський стоматолог Іван Кравцов назвав зубні пасти, якими, за його словами, він би не користувався. Лікар пояснив, що окремі популярні бренди можуть шкодити емалі або слизовій оболонці рота через склад.

Про це лікар повідомив у своєму акаунті в TikTok.

Перше місце в антирейтингу стоматолог віддав пасті Marvis. Він назвав її агресивною та застеріг: ефект відбілювання досягається не безпечно, а шляхом стирання емалі. Другу позицію посіла Colgate MaxWhite — за словами Кравцова, вона дає лише тимчасовий блиск, водночас може провокувати підвищену чутливість зубів.

Третє місце лікар відвів Blend-a-med 3D White. Причина — висока абразивність. Стоматолог нагадав про індекс RDA: для щоденного використання він не має перевищувати 80, а цю пасту, за його словами, не варто застосовувати регулярно. Четвертою у списку стала Aquafresh — експерт зазначив, що в ній мало активних компонентів, тому користь для ясен мінімальна.

П’яту сходинку зайняла Parodontax Classic, оскільки на першому місці в її складі — сода, яка є абразивом і може з часом викликати чутливість зубів. Шостою стала Lacalut Basic. Кравцов звернув увагу на наявність діоксиду титану — білого барвника, який вважають токсичним і таким, що може накопичуватися в організмі.

Стоматолог також пояснив, на що варто зважати під час вибору зубної пасти. За його словами, якісний засіб не має містити токсичних компонентів, надмірної кількості піноутворювачів і занадто агресивних абразивів, які можуть шкодити емалі та слизовій оболонці рота.

