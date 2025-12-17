Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

31-річна модель, інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, стала головною зіркою січневого номера іспанської редакції журналу Elle. Вона з’явилася аж на 4 обкладинках.

Вона позувала в блискучому топі та шкіряній куртці від Gucci і в комплекті спортивної білизни Calvin Klein у поєднанні з жакетом і кедами Adidas. Кожен образ дівчини доповнювали прикраси з діамантами.

Джорджина Родрігес в Elle / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес в Elle / © Instagram Джорджини Родрігес

«Хто не знає Джорджину Родрігес? Через десять років після свого (ненавмисного) злету до слави вона блискуче справляється з цим, просуваючи свої бізнес-проєкти, не забуваючи водночас про те, що робить її найщасливішою: про свою сім’ю», — йдеться у підписі до фото на сторінці Elle в Instagram.

Джорджина Родрігес в Elle / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес в Elle / © Instagram Джорджини Родрігес

Зазначимо, Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду познайомилися 2016-го року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, де і коли відбудеться весілля зіркової пари.