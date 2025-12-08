Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

31-річна модель, інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, поділилася в Instagram серією фото з відпустки, у яку вони вирушили всією сім’єю.

Вона показала, як пила коктейль просто з кокоса, і похизувалася своїм пишним декольте.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

І опублікувала милі фото зі старшим сином Кріштіану Роналду-молодшим і молодшою донькою Беллою Есмеральдою.

Син і донька Джорджини Родрігес і Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Дочка Джорджини Родрігес і Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

А на одному зі знімків Джорджина була зазнімкована, коли бігла пляжем. На ній чорне бікіні та біла бейсболка. «Люблю життя, мрію і вічно дякую богу, чия любов спрямовує мене, підтримує і надихає», — підписала знімки дівчина.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Зазначимо, Родрігес і Роналду виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо. Нещодавно стало відомо, де й коли відбудеться весілля зоряної пари.