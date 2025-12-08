- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 54
- Час на прочитання
- 1 хв
Наречена Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес — у червоному бікіні пробіглася пляжем
Зірка і майбутня дружина відомого футболіста поділилася в Мережі фото з відпочинку.
31-річна модель, інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, поділилася в Instagram серією фото з відпустки, у яку вони вирушили всією сім’єю.
Вона показала, як пила коктейль просто з кокоса, і похизувалася своїм пишним декольте.
І опублікувала милі фото зі старшим сином Кріштіану Роналду-молодшим і молодшою донькою Беллою Есмеральдою.
А на одному зі знімків Джорджина була зазнімкована, коли бігла пляжем. На ній чорне бікіні та біла бейсболка. «Люблю життя, мрію і вічно дякую богу, чия любов спрямовує мене, підтримує і надихає», — підписала знімки дівчина.
Зазначимо, Родрігес і Роналду виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо. Нещодавно стало відомо, де й коли відбудеться весілля зоряної пари.