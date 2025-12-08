Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес, которой он недавно сделал предложение после 9 лет отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом, поделилась в Instagram серией фото из отпуска, в который они отправились всей семьей.

Она показала, как пила коктейль прямо из кокоса, и похвасталась своим пышным декольте.

И опубликовала милые фото со старшим сыном Криштиану Роналду-младшим и младшей дочерью Беллой Эсмеральдой.

А на одном из снимков Джорджина запечатлена бегущей по пляжу. На ней черное бикини и белая бейсболка. «Люблю жизни, мечтаю и вечно благодарю бога, чья любовь направляет меня, поддерживает и вдохновляет», — подписала снимки девушка.

Отметим, Родригес и Роналду воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно. Недавно стало известно, где и когда состоится свадьба звездной пары.