ТОП-5 уживаних авто, які витрачають найбільше бензину: на що скаржаться власники 2025 року

Пальне / © Unsplash

Ціни на пальне 2025 року зросли настільки, що економічність стала одним із головних критеріїв під час вибору авто. Та на вторинному ринку досі є моделі, які навіть у спокійному міському режимі спалюють від 12 до 20 літрів бензину.

Редакція SUVNews зібрала п’ять “найненажерливіших” уживаних авто, які найчастіше розчаровують власників витратою пального.

1. Toyota Land Cruiser 100/200 (4.7 V8)

Toyota Land Cruiser / © motor1.com

Реальна витрата: 18–25 л у місті

Бензиновий 4.7 V8 — один із найбільш прожорливих моторів у своєму класі. Велика маса, постійний повний привід і застаріле впорскування роблять своє. У заторах показники можуть перевищувати 25 літрів.

2. BMW X5 (E70) — 4.8i / 4.4 V8

BMW X5

Реальна витрата: 16–22 л

Потужний, динамічний — і дуже “апетитний”. Старі мотори N62/N63 споживають багато навіть на трасі, а ремонт таких двигунів і коробок — дорогий. Consumer Reports відносить ці моделі до найдорожчих у володінні.

3. Jeep Grand Cherokee — 3.7 V6 / 4.7 V8

Jeep Grand Cherokee / © Jeep.com

Реальна витрата: 15–20 л

Американська класика з моторами старого зразка та неефективною коробкою. Висока маса й слабка аеродинаміка з’їдають пальне так само активно, як і сам двигун. ADAC неодноразово ставив ці моделі у список найбільш “ненажерливих”.

4. Lexus RX 350 (2009–2015)

Lexus RX 350

Реальна витрата: 14–18 л

Комфортний та надійний, але не економний. У міських заторах RX легко виходить на 18–20 літрів. Зношення коробки чи каталізатора піднімає витрату ще вище.

5. Mitsubishi Pajero 3.8 V6

Mitsubishi Pajero / © kolesa.ru

Реальна витрата: 18–22 л

Повний привід у постійному режимі, рамна конструкція й атмосферний V6 роблять його одним із найбільш прожорливих SUV. WhatCar? неодноразово включав Pajero до антирейтингу з витрати пального.

Чому ці авто особливо проблемні в Україні

Міські затори та короткі поїздки підвищують витрату на 30–40%.

Бензин дорожчає, а ці авто легко “з’їдають” 20–25 л/100 км.

Високий пробіг (часто 200–350 тис. км) означає зношені системи й додаткові +2–4 л до витрати.

Дефіцит оригінальних запчастин (особливо для американців) ще більше погіршує ситуацію.

Висновок

Ці моделі не можна назвати поганими — вони комфортні, надійні й статусні. Але для тих, хто хоче економити на пальному, у 2025–2026 роках вони стануть справжнім фінансовим викликом.

Більш економні альтернативи:

Toyota RAV4 2.0, Honda CR-V 2.0, Mazda CX-5 2.5, Kia Sportage 2.0, Nissan Qashqai 2.0.