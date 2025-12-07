- Дата публікації
ТОП-5 уживаних авто, які витрачають найбільше бензину: на що скаржаться власники 2025 року
Дізнайтеся, які уживані авто в Україні 2025 року споживають найбільше пального та чому вони не підходять для міста.
Ціни на пальне 2025 року зросли настільки, що економічність стала одним із головних критеріїв під час вибору авто. Та на вторинному ринку досі є моделі, які навіть у спокійному міському режимі спалюють від 12 до 20 літрів бензину.
Редакція SUVNews зібрала п’ять “найненажерливіших” уживаних авто, які найчастіше розчаровують власників витратою пального.
1. Toyota Land Cruiser 100/200 (4.7 V8)
Реальна витрата: 18–25 л у місті
Бензиновий 4.7 V8 — один із найбільш прожорливих моторів у своєму класі. Велика маса, постійний повний привід і застаріле впорскування роблять своє. У заторах показники можуть перевищувати 25 літрів.
2. BMW X5 (E70) — 4.8i / 4.4 V8
Реальна витрата: 16–22 л
Потужний, динамічний — і дуже “апетитний”. Старі мотори N62/N63 споживають багато навіть на трасі, а ремонт таких двигунів і коробок — дорогий. Consumer Reports відносить ці моделі до найдорожчих у володінні.
3. Jeep Grand Cherokee — 3.7 V6 / 4.7 V8
Реальна витрата: 15–20 л
Американська класика з моторами старого зразка та неефективною коробкою. Висока маса й слабка аеродинаміка з’їдають пальне так само активно, як і сам двигун. ADAC неодноразово ставив ці моделі у список найбільш “ненажерливих”.
4. Lexus RX 350 (2009–2015)
Реальна витрата: 14–18 л
Комфортний та надійний, але не економний. У міських заторах RX легко виходить на 18–20 літрів. Зношення коробки чи каталізатора піднімає витрату ще вище.
5. Mitsubishi Pajero 3.8 V6
Реальна витрата: 18–22 л
Повний привід у постійному режимі, рамна конструкція й атмосферний V6 роблять його одним із найбільш прожорливих SUV. WhatCar? неодноразово включав Pajero до антирейтингу з витрати пального.
Чому ці авто особливо проблемні в Україні
Міські затори та короткі поїздки підвищують витрату на 30–40%.
Бензин дорожчає, а ці авто легко “з’їдають” 20–25 л/100 км.
Високий пробіг (часто 200–350 тис. км) означає зношені системи й додаткові +2–4 л до витрати.
Дефіцит оригінальних запчастин (особливо для американців) ще більше погіршує ситуацію.
Висновок
Ці моделі не можна назвати поганими — вони комфортні, надійні й статусні. Але для тих, хто хоче економити на пальному, у 2025–2026 роках вони стануть справжнім фінансовим викликом.
Більш економні альтернативи:
Toyota RAV4 2.0, Honda CR-V 2.0, Mazda CX-5 2.5, Kia Sportage 2.0, Nissan Qashqai 2.0.