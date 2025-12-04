Штрафи за приховані номери в Україні: скільки доведеться заплатити водіям

Штраф / © УНІАН

В Україні водіям загрожує адміністративна відповідальність за будь-які порушення, пов’язані з номерними знаками.

Порушенням вважається, якщо знак забруднений, закритий повністю або частково, перекритий рамками чи іншими предметами, або якщо символи на ньому не розбірливі на відстані 20 метрів. За такі випадки передбачено штраф у розмірі 1190 гривень. Це стосується як випадкового забруднення, так і свідомого приховування знака.

Покарання посилюється у разі повторного або умисного порушення. У таких випадках штраф може сягати 5100 гривень.

Крім того, при серйозних або багаторазових порушеннях можливе тимчасове позбавлення права керування автомобілем на термін від 3 до 6 місяців.

Що вважається порушенням: повний перелік

Адміністративну відповідальність несуть водії за цілу низку факторів, які роблять номерний знак непомітним для інших учасників руху та правоохоронців. Це включає:

Неправильне встановлення знака

Його перевертання

Невідповідність знака встановленим стандартам

Відсутність освітлення номерного знака в темний час доби.

Нагадаємо, в Україні активно застосовують обмеження права керування транспортом щодо боржників по аліментах. Якщо заборгованість перевищує суму за шість місяців, дані особи автоматично вносять до Єдиного реєстру боржників. Після цього виконавець може винести постанову про заборону водіння, а поліція — вилучити посвідчення прямо під час перевірки на дорозі.

Юристи зазначають, що часто люди дізнаються про такий статус уже під час зупинки авто, що створює особливі ризики для водіїв, які заробляють кермуванням. Повернення прав можливе лише після повного погашення боргу та подання підтвердних документів виконавцю.