Різдвяний сюрприз від BMW: компанія анонсувала нову таємничу модель

BMW вирішила використати свою різдвяну рекламну кампанію для несподіваного анонсу: автовиробник планує представити нову електричну модель напередодні Різдва.

У відеоролику, стилізованому під адвент-календар, серед знайомих електромобілів раптово з'являється затемнений силует загадкового автомобіля, що викликало хвилю припущень серед фанатів.

Відео чітко демонструє п'ять існуючих електричних моделей (iX1, iX2, i4, i5 Touring та i7), що підтверджує електричну природу майбутньої прем'єри. Контури автомобіля натякають на кросовер.

Експерти вважають головним кандидатом нове покоління BMW iX3. Ця модель, що базуватиметься на архітектурі Neue Klasse, вже підтверджена до випуску та, як очікується, отримає як повнопривідну, так і задньопривідну версії.

Модель iX3 є ключовою у стратегії BMW Neue Klasse і має вивести бренд на новий рівень у сегменті електричних кросоверів.

Інші можливі прем'єри

Попри сильну інтригу навколо iX3, існують і альтернативні версії щодо різдвяної прем'єри.

BMW також підігріває інтерес до нового електричного i3, який, на відміну від свого попередника, може стати глобальною моделлю. Різдвяний дебют був би чудовою нагодою привернути до нього увагу.

Хоча це менш імовірно, автовиробник може показати перше офіційне зображення iX5 (електричний аналог X5), який, за прогнозами, дебютує у 2026 році.

Незалежно від моделі, реліз напередодні Різдва забезпечить BMW максимальну увагу з боку автомобільної спільноти.

Раніше повідомлялось, що з 1 січня 2026 року для електромобілів може зникнути пільга з нульового ПДВ.