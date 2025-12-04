Ще одна міжнародна федерація допустила росіян та білорусів до змагань під власним прапором

Володимир Путін з російськими самбістами / © Associated Press

Міжнародна федерація самбо (FIAS) допустила російських та білоруських спортсменів до змагань під національним прапором.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

У заяві організації йдеться, що російські та білоруські самбісти матимуть право змагатися під своїми національними прапорами, з гімнами та символікою, починаючи від 1 січня 2026 року.

"Починаючи від 2022 року, на відміну від рішень багатьох міжнародних спортивних федерацій, FIAS послідовно дозволяла спортсменам з Росії та Білорусі змагатися в нейтральному статусі, виходячи з переконання, що спорт має залишатися поза політикою.

Спорт – це місток для діалогу та взаєморозуміння між народами, навіть у складні часи. Ми продовжили цей курс, спершу повернувши національні символи для юніорів, а тепер – для всіх спортсменів. Це рішення повертає ситуацію в правове поле, що ґрунтується на рівних правах для всіх членів нашої федерації", – зазначив президент FIAS Василь Шестаков.

Раніше повідомллося, що наприкінці листопада російських дзюдоїстів допустили до змагань під національним прапором.