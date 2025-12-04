Авто старші 10 років: експерт назвав 5 критичних вузлів, які треба перевірити першочергово

Авто / © Pixabay

Коли автомобіль долає десятирічний рубіж, навіть за гарного догляду він втрачає «свіжість» і набуває низку слабких місць, особливо за пробігу понад 200 000 км. Експерти наголошують, що першочергової уваги вимагають підвіска, двигун та електрика. Вчасна діагностика цих вузлів дозволить уникнути дорогих поломок.

Про це розповідає портал «Твоя машина».

Підвіска зазвичай першою нагадує про вік машини, особливо на поганих дорогах. Про зношеність сайлентблоків і підрамників свідчить стукіт на ямах і дрібне тремтіння керма. Легка іржа ще не катастрофа, але глибокі осередки — сигнал для негайної заміни елементів.

Амортизатори живуть близько 100 000 км, тож після подвійного пробігу вони точно втратили робочі властивості. Автомеханік Олег Руденко пояснює:

«Зношені амортизатори не тримають дорогу, особливо взимку. Машину може повести навіть на невеликій швидкості».

Придивіться також до приводів і ШРУСів: хруст при поворотах або ривки при старті — класична ознака їхнього старіння, яку легко перевірити на СТО.

Навіть найнадійніші механізми двигуна і коробки теж не вічні. Сліди оливи на стиках сигналізують про необхідність заміни прокладок. Старе трансмісійне масло густіє, тому його варто освіжити, особливо якщо історія обслуговування авто невідома.

Після десятиліття слабне електрика. Стартер може крутити повільно, генератор — не давати стабільної напруги. У такому випадку допоможе вимірювання струму навантаження. Цю перевірку роблять у будь-якому сервісі за кілька хвилин.

Система охолодження — ще одна зона ризику. Якщо антифриз не міняли 4–5 років, система забруднюється, а радіатор «цвіте». Перегрівання двигуна після цього — лише питання часу.

Старіння кузова набуває особливої актуальності. Іржа на арках, порогах, дверях — звичне явище для старих авто. Найточніше це видно на підйомнику. У разі виявлення осередків метал варто одразу обробити антикором, щоб запобігти поширенню гниття.

На тлі цих технічних аспектів важливо пам’ятати про український контекст. Як повідомляє МВС, в Україні активно обговорюють відновлення обов’язкового техогляду для легкових авто. Уряд планує повернути контроль стану машин старших 10 років для підвищення безпеки на дорогах.

