Погода на сьогодні, 8 грудня: синоптики попередили про штормовий вітер

Робочий тиждень розпочнеться зі складних погодних мов. Синоптики обіцяють дощ та сильний вітер.

Погода зіпсується

Погода зіпсується / © pixabay.com

Сьогодні, 8 грудня, в Україні прогнозують хмарну погоду. Очікуються також сильні пориви вітру. Місцями дощитиме.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«Сьогодні хмарно, без істотних опадів, лише на півдні країни, вдень місцями і в центральних областях ітиме невеликий дощ. У західних областях вранці місцями туман», — йдеться в повідомленні синоптиків.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура вдень 0…+5°С. На Закарпатті та півдні країни буде сьогодні +4…9°С.

У Київській області та столиці у понеділок хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, східний 5-10 м/с. Температура по області вдень коливатиметься в межах 0…+5°С. У Києві буде +2…4°С.

Раніше синоптики повідомили, що Європу може накрити «зима століття». Більше про це читайте у новині.

