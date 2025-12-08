- Дата публікації
Погода на сьогодні, 8 грудня: синоптики попередили про штормовий вітер
Робочий тиждень розпочнеться зі складних погодних мов. Синоптики обіцяють дощ та сильний вітер.
Сьогодні, 8 грудня, в Україні прогнозують хмарну погоду. Очікуються також сильні пориви вітру. Місцями дощитиме.
Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».
«Сьогодні хмарно, без істотних опадів, лише на півдні країни, вдень місцями і в центральних областях ітиме невеликий дощ. У західних областях вранці місцями туман», — йдеться в повідомленні синоптиків.
Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура вдень 0…+5°С. На Закарпатті та півдні країни буде сьогодні +4…9°С.
У Київській області та столиці у понеділок хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, східний 5-10 м/с. Температура по області вдень коливатиметься в межах 0…+5°С. У Києві буде +2…4°С.
