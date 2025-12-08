Стефанчук підписав закон про держбюджет-2026

Руслан Стефанчук / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про державний бюджет на 2026 рік.

Про це йдеться на сайті ВР.

Документ передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Реклама

Нагадаємо, 3 грудня у сесійній залі Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік. Документ підтримали 257 депутатів. Із них — лише 193 представники «монобільшості».

Після низки доопрацювань та удосконалень 3 грудня Сергій Марченко особисто прийшов до Верховної Ради, щоб представити фінальну версію документа до затвердження у другому читанні.

У своєму виступі міністр наголосив, що нинішня версія документа є «гармонійною і збалансованою» та враховує «політичні і необхідні якісні зміни від депутатського корпусу».

За словами міністра, держбюджет-2026 насамперед фокусується на підтримці безпеки і оборони, освіти та медицини, соцзахисті і стимулюванні бізнесу та економіки. Водночас, як і в попередні роки, він зберігає великий дефіцит через війну.