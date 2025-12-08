Стефанчук подписал закон о госбюджете-2026

Руслан Стефанчук / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о государственном бюджете на 2026 год.

Об этом идет речь на сайте ВР.

Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Реклама

Напомним, 3 декабря в сессионном зале Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2026 год. Документ поддержали 257 депутатов. Из них — только 193 представителя «монобольшинства».

После ряда доработок и усовершенствований 3 декабря Сергей Марченко лично пришел в Верховную Раду, чтобы представить финальную версию документа для утверждения во втором чтении.

В своем выступлении министр подчеркнул, что нынешняя версия документа «гармоничная и сбалансированная» и учитывает «политические и необходимые качественные изменения от депутатского корпуса».

По словам министра, госбюджет-2026 в первую очередь фокусируется на поддержке безопасности и обороны, образования и медицины, соцзащите и стимулировании бизнеса и экономики. В то же время, как и в предыдущие годы, он сохраняет большой дефицит из-за войны.