Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
326
Время на прочтение
1 мин

Григорий Решетник показал подготовку к "Танцам со звездами" и раскрыл, насколько похудел за две недели

Шоумен будет участвовать в предновогоднем спецвыпуске танцевального проекта.

Автор публикации
Валерия Сулима
Григорий Решетник

Григорий Решетник / © пресслужба каналу "1+1"

Украинский телеведущий Григорий Решетник показал, как готовится к шоу "Танцы со звездами", и рассекретил, как это влияет на его вес.

Шоумен стал участником предновогоднего благотворительного спецвыпуска танцевального проекта. Сейчас ведущий активно готовится, чтобы продемонстрировали свои умения на паркете. Григорий Решетник, конечно же, тренируется с напарницей в балетном зале.

Но не только таким образом ведущий готовится. Григорий Решетник взялся за свое питание и стал придерживаться диеты. Наконец, это все прекрасно отразилось на фигуре шоумена. Знаменитость похудел за две недели на 2,5 килограмма.

Пост Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Пост Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

"Завтрак танцора. 2,5 кг за две недели - дальше больше", - обещает шоумен.

Отметим, в этом году "Танцы со звездами" впервые за четыре года возвращаются в эфир. На канале "1+1 Украина" состоится показ предновогоднего благотворительного спецвыпуска. Уже известна дата премьеры "Танцев со звездами" и имена всех участников.

