Кішка пережила удар "Шахеда" і дев’ять днів виживала під завалами: щемлива історія (фото)

Врятована кішка

У зруйнованому російським «Шахедом» будинку родина після дев’яти днів пошуків знайшла живою свою домашню кішку, яка перебувала під завалами. Тварина отримала опіки шерсті та вусів.

Про дивовижний порятунок повідомила користувачка платформи Threads.

Як стало відомо, наприкінці листопада внаслідок масованого обстрілу російськими військами постраждала територія України, зокрема житлові квартали. Одним із постраждалих об’єктів став будинок родини Ольги Шусти. 29 листопада безпілотник «Шахед» завдав удару, що зруйнував житло та автомобіль господарів. Люди також отримали поранення, але дивом вижили.

Особливо постраждала спальна кімната, на яку припав основний удар. Домашня кішка залишалася під завалами, і родина понад тиждень намагалася дістатися до неї. Завдяки наполегливим пошукам та допомозі волонтерів, на дев’ятий день тварину вдалося знайти живою.

Кішка отримала опіки шерсті та вусів через сильне займання і контакт із розпеченими уламками. Наразі її відвезуть до ветеринарної клініки, де проведуть необхідне лікування та відновлювальні процедури.

Цей випадок став справжнім дивом та символом надії для родини і всіх, хто стежив за історією порятунку тварини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Київській області врятували кошеня, яке опинилося у пастці під час удару РФ. Пухнастик майже 10 годин перебував під плитою перекриття.

