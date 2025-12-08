Катування у Мелітополі: слідчі знайшли нового виконавця жахливих злочинів

Служба безпеки України / © СБУ

СБУ разом із литовськими правоохоронцями встановили ще одного російського військового, причетного до катувань литовського волонтера у тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Його особу вдалося встановити завдяки доказам, зібраним міжнародною спільною слідчо-оперативною групою. Це вже другий фігурант у справі: у листопаді Україна екстрадувала до Литви іншого полоненого росіянина, який брав участь у катуваннях.

Новим підозрюваним виявився громадянин РФ Рабадан Абдулганієв — старший інспектор військової поліції 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії. За даними слідства, він діяв разом зі своїм співслужбовцем.

Обидва російські військові катували полонених у тюрмі, яку окупанти облаштували на території захопленого аеродрому в Мелітополі. Серед жертв був волонтер із Литви, який допомагав Силам оборони з початку повномасштабного вторгнення.

Слідство встановило, що полонених утримували у тісних металевих ящиках, душили до втрати свідомості, підвішували за руки, били струмом та обливались крижаною водою на морозі.

На основі матеріалів СБУ та литовських партнерів Абдулганієву заочно оголошено підозру у порушенні Женевських конвенцій і законів та звичаїв війни — за статтями 100 і 103 (ч.1) Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Оскільки підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій частині України, правоохоронці продовжують комплекс заходів, аби притягнути його до відповідальності за воєнні злочини.

Розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.