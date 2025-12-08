Даша Квіткова здивувала відвертим зізнанням про шлюб із футболістом Бражком

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Українська блогерка Даша Квіткова здивувала відвертою заявою про шлюб із нареченим, футболістом Володимиром Бражком.

У Мережі вже тривалий час вирують плітки, що парочка нібито одружилась. На це вказує низка факторів. Даша окрім обручки, з якою заручилась, одягає ще одну. Володимир теж носить на безіменному пальці прикрасу. Ба більше, зірка Мережі натякала, що взяла прізвище Бражка. На проєкті "Тур зірками" знаменитість нарешті розставила всі крапки над "і". Блогерка запевнила, що вони з футболістом ще не уклали шлюб.

"Ми ще не узаконювали наші стосунки, бо й весілля у нас не було. А мені хочеться! Я дівчинка, мені хочеться весільної сукні, тому ще нічого у нас не було", - говорить блогерка.

Реклама

Даша Квіткова та Володимир Бражко

Даша Квіткова зізнається, що неабияк хоче зіграти весілля з Володимиром Бражком. Проте пара ще не визначилась, яким буде свято. Закохані лиш планують його організувати у теплу пору року. Коли це точно станеться – лишається невідомим.

"Не знаю, яке весілля хочу. У нас стільки багато роботи, що ми навіть ще не обговорили, яке весілля. Ми знаємо лише, коли ми хочемо. Це буде ближче до тепла. А місяць, день – ще нічого не знаємо. Тільки-но ми почнемо щось готувати, я розкажу", - говорить блогерка.

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/vova.brazhko

Зазначимо, Даша Квіткова та Володимир Бражко перебувають у стосунках. Про роман пари стало відомо навесні 2025 року. У вересні футболіст освідчився блогерці, а вона ж відповіла згодою. Для Бражка цей шлюб стане першим, а для Квіткової – другим. Раніше вона була заміжня за ведучим Нікітою Добриніним, від якого виховує сина Лева.

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явились плітки, що американська співачка Шер готова до шлюбу з молодшим на 40 років бойфрендом. Парочка вже три роки перебуває в стосунках.