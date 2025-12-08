Олександр Усик / © @queensberrypromotions

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик назвав єдиного боксера, з яким він та брати Клички ніколи не зрівняються.

Усик заявив, що вважає найвеличнішим боксером усіх часів американця Мухаммеда Алі.

Зазначимо, що Олександр планує повернутися на ринг 2026 року та вже заявив, що хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Українцю вже дозволили провести добровільний захист титулу WBC і самостійно обрати собі суперника для наступного поєдинку.

Нагадаємо, у листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Новим володарем пояса WBO став Фабіо Вордлі. Британця, який у жовтні цього року переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона організації.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.