Таємниця фараона Шошенка III: у Єгипті розкопали нерозграбовану гробницю (фото)

Похоронні фігурки у гробниці фараона Шошенка III / © MFFT-EPHE/PSL/AFP via Getty Im

Реклама

Археологи у єгипетському Танісі виявили вражальний скарб — 225 майстерно виготовлених заупокійних фігурок, викладених у ритуальному порядку, що є першим недоторканим відкриттям за майже 80 років. Знахідка підтверджує, що порожня гробниця належала фараону Шошенку III, місце поховання якого десятиліттями залишалося загадкою.

Про це пише Daily Mail.

Археологи в Єгипті натрапили на унікальний скарб у давній царській гробниці — настільки рідкісну знахідку, що вона фактично змінює уявлення про історію. Під шарами піску в Танісі дослідники виявили 225 ретельно виготовлених заупокійних фігурок, розкладених у загадковому ритуальному порядку, хоча сама гробниця була порожньою.

Реклама

Відкриття вразило науковців не лише масштабом, а й незвичними деталями. Понад половина фігурок є жіночими — майже безпрецедентний випадок у царських похованнях, який відкриває нові питання щодо ритуалів Третього перехідного періоду. Композиція у вигляді зірки та ідеальних рядів свідчить про чіткий обрядовий задум, що залишався недоторканим майже три тисячоліття.

Більше половини фігурок — жіночі, що є рідкісною рисою для таких гробниць / © MFFT-EPHE/PSL/AFP via Getty Im

Це перша така знахідка в царській гробниці Танісу за майже 80 років, і вона вже стала однією з найвизначніших з моменту відкриттів 1940-х років. Ще цікавіше те, що символи царської влади на фігурках доводять: порожня гробниця належала фараону Шошенку III, місце поховання якого довгий час залишалося загадкою. Він правив між 830 і 791 роками до н. е.

Знахідка змушує переосмислити давні припущення та знову ставить запитання: чому ж фараон так і не був похований у побудованій для нього гробниці? Протягом 10 днів команда археологів обережно вилучала крихкі фігурки, працюючи навіть уночі. Згодом їх представлять у музеї Єгипту.

Французький єгиптолог Фредерік Пейро-До у Парижі назвав відкриття «вражальним», нагадавши, що ім’я Шошенка III уже знайдено в іншій гробниці поруч із найбільшим саркофагом.

Реклама

«Чому він не похований у цій гробниці?» — зазначив єгиптолог і додав: «Очевидно, для фараона будівництво гробниці — це завжди ризик, адже ніколи не можна бути впевненим, що наступник поховає тебе саме там». Пейро-До підсумував: «Маємо новий доказ того, що ці ставки не завжди спрацьовують».

На фото зображено місце, де було розкопано гробницю / © MFFT-EPHE/PSL/AFP via Getty Im

Шошенк III правив у період політичної нестабільності та боротьби за владу. Його майже сорокарічне правління минало на тлі «дуже кривавої громадянської війни між Верхнім і Нижнім Єгиптом, коли кілька фараонів сперечалися за трон». Тому, ймовірно, поховальні плани змінилися або ж тіло фараона перенесли через пограбування.

Гробницю з вапняку вперше відкрив П’єр Монте 1939 року поруч із храмом Амона. Попри давнє пограбування, у найбільшій камері зберігся гранітний саркофаг Осоркону II. Нині вчені вже дослідили всі інші частини вузької гробниці з масивним, але безіменним саркофагом.

«Коли ми побачили три чи чотири фігурки разом, ми відразу зрозуміли — це буде щось неймовірне. Я вибіг, щоб розповісти колегам та офіційним представникам. Після цього почалася справжня боротьба. Це був день перед вихідними, зазвичай ми зупиняємося о 14:00. Ми подумали: „Це неможливо“, — розповів єгиптолог.

Реклама

За його словами, у Долині Царів на півдні країни подібних відкриттів не робили десятиліттями — винятком стала лише гробниця Тутанхамона 1922 року, адже більшість поховань були розграбовані багато століть тому.

До слова, гробниця фараона Тутанхамона в Луксорі перебуває в найгіршому стані з моменту виявлення. Науковці вважають, що критичною стала повінь 1994 року, яка затопила Долину царів. Зараз гробниці загрожують тріщини на стелях похоронної камери (через які просочується дощова вода), розшарування гірських порід від вологості та тьмяніння фарб через грибок. Дослідники попереджають, що тріщини в горах навколо Луксора можуть спричинити обвал кам’яних мас на сусідні гробниці (зокрема, поблизу храму Хатшепсут).