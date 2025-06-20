Рамзес II прожив до 90 років / © The Daily Mail

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Завдяки новітнім дослідженням, вчені розкрили причини смерті фараона Рамзеса II та з’ясували, як його величезна родина вплинула на подальшу історію Єгипту.

ПРо це йдеться у матеріалі Т4.

Життя фараона та батька 100 дітей

Протягом свого правління Рамзес II вів значні війни (зокрема, битва при Кадеші), укладав мирні договори та активно розбудовував імперію, заснувавши нову столицю Пер-Рамзес. Він мав безліч дружин і наложниць, які, за оцінками істориків, подарували йому близько 100 дітей.

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Статуя Рамзеса ІІ у Єгипті / © Reuters

Причини смерті: таємниці мумії

Сучасні дослідження мумії Рамзеса II (у Національному музеї єгипетської цивілізації в Каїрі) показали, що фараон, ймовірно, помер через природні причини, пов’язані із похилим віком. Однак він страждав на важкий артрит, що змушував його ходити згорбившись. Також фараона мучили серйозні проблеми із зубами, які могли викликати хронічний біль чи інфекції.

Мирна передача влади, але тривалі наслідки

Незважаючи на величезну кількість потенційних спадкоємців, перехід влади після смерті Рамзеса II пройшов напрочуд мирно. Фараон пережив більшість своїх старших синів (перших дванадцятьох). Тому трон посів його тринадцятий син, Мернептах, який на той час сам був уже похилого віку. Жодної боротьби за владу одразу після смерті батька не було.

Проте, довгострокові наслідки правління великої родини Рамзеса II проявилися пізніше. Численність родини фараона з часом створила підґрунтя для внутрішньої нестабільності. Вже за його онука, Сеті II, почалися міжусобиці та боротьба з узурпаторами. Ці внутрішні конфлікти, разом із зовнішніми загрозами («народи моря»), поступово призвели до занепаду царської влади та ослаблення Єгипту.

Неймовірна спадщина

Спадщина Рамзеса II була настільки значною, що його вшановували як живого бога ще за життя, а його культ існував тисячоліттями. Наступні фараони століттями брали його ім’я, а предмети з його гробниці вважалися священними. Таким чином, Рамзес II вплинув на історію не лише своїми грандіозними звершеннями, а й спадком та величезним потомством.

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Нагадаємо, раніше тест ДНК виявив ймовірну причину смерті Тутанхамона через 3300 років. Нове відкриття здійснили через 100 років після відкриття гробниці фараона.

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