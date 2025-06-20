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- Війна
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Росія різко збільшила кількість штурмів на фронті — Deep State (інфографіка)
Росія не знижує темп наступу — у червні середньодобова кількість атак навіть перевищила показники травня. Найгарячіше — на Покровському напрямку.
У червні 2025 року російські війська продовжують активно наступати по всій лінії фронту. Якщо у травні середньодобова кількість штурмових дій становила 184, то в червні — вже 186. З 10 по 14 червня противник щоденно здійснював понад 200 атак на добу.
Про це повідомили аналітики DeepState.
Найінтенсивніші бойові дії спостерігаються на Покровському напрямку — 32% усіх атак. Далі йдуть Курський (16,4%), Новопавлівський (15%), Лиманський (10,3%) та Торецький (9,5%) відтинки фронту. Загалом саме на ці п’ять напрямків припадає 83% усіх штурмів.
Нагадаємо, в Deep State повідомили, що ворог окупував населений пункт на Донеччині.