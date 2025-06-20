Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У червні 2025 року російські війська продовжують активно наступати по всій лінії фронту. Якщо у травні середньодобова кількість штурмових дій становила 184, то в червні — вже 186. З 10 по 14 червня противник щоденно здійснював понад 200 атак на добу.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Найінтенсивніші бойові дії спостерігаються на Покровському напрямку — 32% усіх атак. Далі йдуть Курський (16,4%), Новопавлівський (15%), Лиманський (10,3%) та Торецький (9,5%) відтинки фронту. Загалом саме на ці п’ять напрямків припадає 83% усіх штурмів.

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Штурмові дії противника / © Deepstatemap

Нагадаємо, в Deep State повідомили, що ворог окупував населений пункт на Донеччині.