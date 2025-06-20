ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
1 хв

Росія різко збільшила кількість штурмів на фронті — Deep State (інфографіка)

Росія не знижує темп наступу — у червні середньодобова кількість атак навіть перевищила показники травня. Найгарячіше — на Покровському напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Українські військові

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У червні 2025 року російські війська продовжують активно наступати по всій лінії фронту. Якщо у травні середньодобова кількість штурмових дій становила 184, то в червні — вже 186. З 10 по 14 червня противник щоденно здійснював понад 200 атак на добу.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Найінтенсивніші бойові дії спостерігаються на Покровському напрямку — 32% усіх атак. Далі йдуть Курський (16,4%), Новопавлівський (15%), Лиманський (10,3%) та Торецький (9,5%) відтинки фронту. Загалом саме на ці п’ять напрямків припадає 83% усіх штурмів.

Штурмові дії противника / © Deepstatemap

Штурмові дії противника / © Deepstatemap

Нагадаємо, в Deep State повідомили, що ворог окупував населений пункт на Донеччині.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
19
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie