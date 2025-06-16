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Вибухи в українських містах та ескалація між Іраном та Ізраїлем: головні новини ночі 16 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 червня 2025 року:
Росія атакує мирні населені пункти Київщини БпЛА: є поранений Читати далі –>
Макрон відповів на ініціативу Трампа щодо посередництва Путіна у протистоянні Ізраїлю та Ірану Читати далі –>
Іран відхиляє переговори про припинення вогню під час нападу Ізраїлю — Reuters Читати далі –>
ЦАХАЛ завдає ударів по об'єктах ракет класу "земля-земля" в Ірані Читати далі –>
Росія атакувала Україну дронами: де пролунали вибухи Читати далі –>