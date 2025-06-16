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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

Вибухи в українських містах та ескалація між Іраном та Ізраїлем: головні новини ночі 16 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 червня 2025 року:

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  • Макрон відповів на ініціативу Трампа щодо посередництва Путіна у протистоянні Ізраїлю та Ірану Читати далі –>

  • Іран відхиляє переговори про припинення вогню під час нападу Ізраїлю — Reuters Читати далі –>

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  • Росія атакувала Україну дронами: де пролунали вибухи Читати далі –>

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