У російському Орлі чути вибухи: гучно в районі нафтобази

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Декілька вибухів пролунали над містом Орел. За попередніми даними, спрацювала система ППО у районі місцевої нафтобази.

Про це повідомили очевидці.

Місцеві жителі розповіли, що чули щонайменше чотири вибухи над містом. Було видно кілька спалахів у небі у районі місцевої нафтобази. За попередніми даними, спрацювала система ППО на атаку БПЛА.

Реклама

Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає.

Очевидці стверджують, що чули щонайменше понад 15 вибухів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що росіяни застосовують хімічну зброю на Донеччині.

Боєприпаси, які використовують окупанти, відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини.

Реклама