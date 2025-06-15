Росіяни застосовують хімічну зброю на Донеччині

Хімічна небезпека / © pixabay.com

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На Сіверському напрямку на Донеччині підрозділи російської окупаційної армії активно застосовують проти українських захисників боєприпаси із отруйною речовиною.

Про це повідомили у бригаді оперативного призначення «Рубіж» НГУ.

У повідомленні йдеться, що застосування хімічної зброї триває вже третій тиждень.

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«Ці боєприпаси відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини, яка моментально розходиться по бліндажах та низинах», — повідомили в НГУ «Рубіж».

У повідомленні відзначили активність ворога, який використовує у своїх штурмових діях мотоциклетні підрозділи та цивільні автомобілі та збільшив до 200 на день кількість артилоерійських обстрілів позицій українських захисників.

Розвідка фіксує в оперативному тилу ворожі резерви до двох повноцінних рот (до 250 осіб), готових до наступу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог планує штурмувати Сіверськ на Донеччині, аби просуватися далі до Слов’янська та Краматорська.

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