ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
1 хв

Росіяни застосовують хімічну зброю на Донеччині

Боєприпаси, які використовують окупанти, відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
хімічна небезпека

Хімічна небезпека / © pixabay.com

На Сіверському напрямку на Донеччині підрозділи російської окупаційної армії активно застосовують проти українських захисників боєприпаси із отруйною речовиною.

Про це повідомили у бригаді оперативного призначення «Рубіж» НГУ.

У повідомленні йдеться, що застосування хімічної зброї триває вже третій тиждень.

«Ці боєприпаси відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини, яка моментально розходиться по бліндажах та низинах», — повідомили в НГУ «Рубіж».

У повідомленні відзначили активність ворога, який використовує у своїх штурмових діях мотоциклетні підрозділи та цивільні автомобілі та збільшив до 200 на день кількість артилоерійських обстрілів позицій українських захисників.

Розвідка фіксує в оперативному тилу ворожі резерви до двох повноцінних рот (до 250 осіб), готових до наступу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог планує штурмувати Сіверськ на Донеччині, аби просуватися далі до Слов’янська та Краматорська.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie