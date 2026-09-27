Прихована держава, яку Росія будує всередині України: що відбувається на окупованих територіях

Путін / © Associated Press

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Росія поступово створює на окупованих територіях України власну систему управління, яка має надовго прив’язати захоплені землі до РФ. Йдеться не лише про військовий контроль, а й про перебудову повсякденного життя українців за російськими правилами.

Про це пише The Atlantic.

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На окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей російські структури замінюють українські інституції. Людей змушують отримувати російські паспорти, без яких можуть виникати проблеми з отриманням пенсій, роботи, соціальних виплат та освіти. Російські документи також необхідні для оформлення SIM-карток у місцевих операторів.

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За словами авторів матеріалу, Москва також встановлює контроль над українською нерухомістю. Будинки людей, які виїхали з окупації, можуть визнавати безхазяйними, після чого їх конфіскують.

Паспорти, конфіскація майна і російські школи: РФ перебудовує окуповані території

Від 2024 року російська влада конфіскувала або визначила для конфіскації щонайменше 34 тисячі об’єктів нерухомості українських громадян.

Паралельно Росія перебудовує економіку окупованих територій під власні потреби. Близько 90% промислових об’єктів, за наведеними The Atlantic даними, закриті або перепрофільовані. Частину підприємств використовують для російського оборонного виробництва, а через окуповані порти та іншу інфраструктуру РФ вивозить українські ресурси.

Окремий напрямок — діти. На окупованих територіях перебуває близько 1,6 млн українських дітей. Росія переводить їх на власні навчальні програми, обмежує використання української мови та розширює військово-патріотичні організації. Дітей навчають, зокрема, поводженню зі зброєю, керуванню дронами та тактичній медицині.

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The Atlantic зазначає, що Москва паралельно обмежує український інформаційний простір і посилює репресивний контроль. За даними ООН, із лютого 2022 року до серпня 2025-го російські окупаційні сили затримали близько 15 тисяч цивільних, хоча реальна кількість може бути значно більшою.

Автори називають цей процес створенням «прихованої держави всередині України». Для Кремля вона має стати основою закріплення окупації, тоді як для України її існування означатиме додаткові труднощі з відновленням державних інституцій, поверненням майна та реінтеграцією людей навіть у разі повернення контролю над територіями.

Путін морить голодом ціле українське місто

Нагадаємо, місто Олешки, що перебуває під окупацією РФ від 2022-го, перетворилися на «пекло на землі». Тисячі місцевих жителів потерпають від голоду, а сотні людей, які намагаються втекти через заміновані території, гинуть.

Переселенц, які підтримують зв’язок із тими, хто залишився в окупації, купити продукти в місті майже неможливо. Звична торгівля практично зупинилася, а на стихійних ринках, які були єдиним джерелом свіжої продукції, купити продукти майже неможливо. Можна лише виміняти.

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