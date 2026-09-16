«Повертайся назад і помирай там»: Путін морить голодом ціле українське місто

Ситуація в окупованих Олешках стрімко погіршується / © ТСН

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В окупованих Олешках на Херсонщині залишаються, за різними оцінками, від 2 до 4 тисяч людей. Через фактичну блокаду міста, відсутність постачання продуктів і наближення холодів ситуація там стрімко погіршується.

Про це пише Bild із посиланням на українські джерела.

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Олешки розташовані лише за кілька кілометрів від Херсона, однак виїхати з міста фактично неможливо. За даними видання, російські окупаційні сили вже кілька місяців блокують населений пункт: люди не можуть виїхати, а гуманітарні вантажі — потрапити всередину.

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Останнє постачання продуктів, за інформацією українських джерел, відбулося 26 травня. Влітку місцеві ще могли виживати завдяки врожаю з власних городів, але з настанням осені ці запаси закінчуються.

У місті дедалі більше людей змушені виживати за рахунок бартеру, забивати домашню птицю та ділитися останніми запасами. За даними Bild, після ураження російської колони з гуманітарною допомогою місцеві одразу забрали все, що вціліло.

Ситуація настільки критична, що, за словами джерел, тіла загиблих інколи залишають просто на вулицях. Діти просять їжу, а спроби залишити місто нерідко закінчуються смертю або примусовим поверненням назад.

«Повертайся назад і помирай там», — кажуть російські військові тим, хто намагається виїхати.

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Місто фактично відрізане від світу

Вулиці Олешок заміновані, багато будинків зруйновані. Над містом постійно кружляють безпілотники.

Українські джерела також повідомляють про так зване «живе сафарі» — полювання дронами на цивільних.

На тлі наближення зими ситуація може стати ще критичнішою через холод і нестачу продовольства.

Українська влада та міжнародні організації вже кілька місяців намагаються домовитися про евакуацію людей з Олешок.

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Однак, за даними Bild, російська сторона досі не погоджується ні на гуманітарний коридор, ні на припинення вогню для евакуації цивільних.

Раніше начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко заявила, що у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині взимку та навесні 2026 року зафіксовано масову загибель місцевих жителів від голоду й переохолодження. Російські загарбники повністю заблокували місто, зруйнували інфраструктуру та позбавили людей доступу до їжі, ліків і соціальних виплат.

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