За підозрою у розстрілі лікаря-репродуктолога Ігоря Ільїна затримали 40-річного чоловіка його колишньої пацієнтки / © ТСН

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Стали відомі нові ексклюзивні подробиці гучної справи про озброєний напад на відомого лікаря-репродуктолога Ігоря Ільїна у Святошинському районі Києва. Нагадаємо, це сталося 3 вересня. За даними начальника поліції Києва Дмитра Шумейка, чоловік, який очікував Ільїна біля клініки, здійснив 23 постріли. Внаслідок цього Ільїн отримав важкі поранення, майже два тижні колеги-лікарі намагались його врятувати. Днями репродуктолог вийшов із коми, але вчора, 14 вересня, один із його найближчих друзів, лікар Олег Берестовий повідомив, що той помер.

Як відомо, поліція затримала підозрюваного у цій стрілянині. Ним виявився 40-річний уродженець Полтавщини Максим О.

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Однією з попередніх версій слідства стала та, що підозрюваний стріляв у Ільїна з двох пістолетів через особисту помсту — після того, як померла його дружина. Правоохоронці попередньо кажуть, що начебто дружина Максима О. свого часу лікувалась у клініці Ільїна, але згодом померла. Про прямий зв’язок між лікуванням та смертю жінки правоохоронці не кажуть — це може бути з’ясовано в рамках кримінального провадження за допомогою медичної документації, яка вже вилучена.

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Своєю чергою, колега і один з найближчих друзів Ігоря Ільїна, Олег Берестовий, в пам’ять про нього написав допис у соцмережі, який прокоментували сотні користувачів. Якщо більшість пацієнток Ільїна висловили співчуття медичній спільноті, то не обійшлось і без негативних коментарів з боку тих, хто ніколи не перетинався з діяльністю Ільїна. Автор допису, Олег Берестовий, на припущення дописувачів про дружину стрільця відповів наступне: «Вона померла не в результаті лікування». А через деякий час залишив і такий коментар: «Давайте вимагати чесного незалежного та відкритого розслідування причин смерті дружини — це буде чесно і щодо вбитого лікаря, і щодо померлої жінки». Крім того, він уточнив, що ця жінка померла за кордоном, і пройшли роки після того, як вона була пацієнткою Ільїна.

71-річний лікар-репродуктолог Ігор Ільїн. Фото зі сторінки О. Берестового у соцмережі.

«Лікар Ільїн жодним чином не причетний до тієї смерті», — резюмував він.

До всього цього Олег Берестовий додав щемливу деталь: «Ми розмовляли останній раз 30 серпня. У нас одна спільна хвороба з Ігорем Євгеновичем — сад, плодові дерева. Довго розмовляли. Сад він так і не встиг обробити. Обіцяю. Тільки буде нагода, я його сад як свій. З усією любовʼю до дерев…»

Про Ігоря Ільїна також відомо, що у 2010 році він робив штучне запліднення найстаршій породіллі України Валентині Підвербній з Чернігова, яка в 2011 році у 64 роки народила довгоочікувану дитину — доньку Анну.

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Втік із багажника автівки ТЦК, щоб бути з дружиною

ТСН.ua розшукав знайомих підозрюваного. Як і раніше, одразу після затримання Максима О., декілька з його знайомих відмовились взагалі про нього щось розповідати. Але одна із жінок з його оточення все ж таки погодилася.

«Максим, якого я знаю — зовсім не агресор. Якщо він це скоїв, то як треба зламати людину, щоб вона це зробила?», — каже вона про підозрюваного.

Коли ТСН.ua поставив їй питання про лікування дружини Максима та смерть, вона відповіла, що дружина Максима хворіла, не уточнюючи, внаслідок чого саме вона померла.

Затримання підозрюваного спецпідрозділом поліції. Фото: Національна поліція.

«Коли Максим супроводжував хвору дружину на лікування за кордон, його затримали ТЦК і «упакували» в багажник. Йому дивом вдалося звідти вийти. До останньої хвилини життя дружини він був біля неї. Він кохав дружину і перебував у великій депресії після її смерті. Може йому треба було пройти якесь обстеження…», — розповіла нам ця жінка з оточення підозрюваного.

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Поліція вилучила на місці злочину десятки гільз від травматичної зброї. Фото: Національна поліція.

Одночасно з цим залишилось відкритим питанням про СЗЧ, яке, за версією слідства, скоїв підозрюваний навесні 2026 року. Як уточнили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону, наразі інформація щодо обставин залишення ним місця служби з’ясовується у межах досудового розслідування.

Крім того, правоохоронці уточнюють, що наразі кримінальне провадження, де фігурує цей підозрюваний, розслідує вже ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що у Києві скоїли замах на керівника клініки репродуктології. Щойно чоловік вийшов з автомобіля, зловмисник відкрив по ньому вогонь, здійснивши понад два десятки пострілів.

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