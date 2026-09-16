Часті фарингіти та ларингіти: лікар попередив, чому не варто поспішати видаляти мигдалики

Фарингіт і ларингіт знову й знову / © pexels.com

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Часті застуди та вірусні інфекції, які діти приносять із дитячого садка, можуть важко переноситися дорослими. В однієї з пацієнток через такі інфекції фарингіт і ларингіт виникають приблизно раз на один-два місяці.

Про це пише egeszsegkalauz.

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За словами 33-річної жінки, вона приймає пантопразол у невеликій дозі через підозру на рефлюкс. Інших захворювань, за її словами, немає.

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Жінка зазначила, що мигдалики безпосередньо раніше не завдавали їй проблем, однак є підозра на хронічний тонзиліт. Основна проблема полягає в тому, що віруси, які дитина приносить із садочка, вона переносить значно важче.

«Віруси, принесені з садочка, я завжди дуже важко переношу, і приблизно кожні два місяці, а буває, що й щомісяця, це переходить у фарингіт і ларингіт», — розповіла пацієнтка.

Через часті захворювання вона почала проходити обстеження в імунолога та отоларинголога. На момент звернення жінка знову перебувала на лікарняному через подібні симптоми. Її п’ятирічний син, за її словами, після зараження одужує швидше, тоді як вона хворіє значно важче.

Пацієнтка також звернула увагу, що зі зміцненням імунної системи дитини її власні захворювання стали дещо рідшими. Сімейний лікар узяв у неї мазки з горла та носових пазух, після чого вона мала повернутися з результатами до терапевта та ЛОР-лікаря.

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Чи варто видаляти мигдалики

Лікар наголосив, що сама операція з видалення мигдаликів не запобігає вірусним фарингітам і ларингітам.

«Важливо знати, що видалення мигдаликів, на жаль, не перешкоджає вірусним фарингітам і ларингітам, оскільки слизова оболонка після операції також може залишатися такою ж сприйнятливою до збудників інфекцій верхніх дихальних шляхів», — пояснив медик.

За словами лікаря, операція може дати суттєве покращення лише тоді, коли обстеження однозначно підтвердять хронічне запалення мигдаликів, яке є осередком інфекції.

Для відповідального вирішення питання щодо операції необхідна консультація отоларинголога.

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Рефлюкс також може впливати на горло

Лікар звернув увагу ще на один фактор — рефлюкс. Наявний рефлюкс може постійно подразнювати слизову оболонку горла та гортані, через що вона може бути більш вразливою до інфекцій.

Тому важливим може бути не лише обстеження мигдаликів, а й оптимізація терапії, спрямованої на зменшення кислотності.

Водночас лікар назвав позитивним фактором спостереження самої пацієнтки. Зі зміцненням імунної системи її сина та зменшенням кількості інфекцій у дитячому колективі частота її власних захворювань також може природним чином знижуватися.

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