Болить живіт під час кашлю або чхання: який небезпечний стан може бути причиною

Біль у животі під час кашлю: коли причиною може бути грижа / © Credits

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Біль у животі, який раптово з’являється під час кашлю, чхання або фізичного навантаження, не завжди пов’язаний із м’язами. Якщо такий симптом повторюється, особливо в одному й тому самому місці, однією з можливих причин може бути грижа.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Вона виникає через ослаблення м’язів або сполучної тканини: крізь слабку ділянку починає випинатися жирова тканина або орган. При цьому помітної опуклості на животі чи в паху спочатку може взагалі не бути.

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Чому біль посилюється під час

Кашель, чхання, нахили, напруження та підняття важких речей мають дещо спільне — під час них збільшується тиск у черевній порожнині. Якщо грижа вже сформувалася, за таких умов випинання може ставати більшим, а неприємні відчуття — сильнішими.

Саме тому людина іноді вперше помічає проблему після сильного кашлю або фізичного навантаження, хоча грижа могла існувати й раніше.

Симптоми не обмежуються болем. Можуть з’являтися відчуття тиску або важкості, печіння та дискомфорт у животі чи паху.

За пахової грижі може виникати опуклість біля лобкової кістки. У вертикальному положенні, під час кашлю чи напруження вона зазвичай помітніша, тоді як лежачи може зменшуватися або зникати.

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Які бувають грижі

Місце випинання залежить від типу грижі. Крім пахової, бувають стегнові та пупкові грижі. Слабка ділянка також може утворитися там, де раніше робили операційний розріз.

Пупкова грижа проявляється випинанням тканин біля пупка. У дорослих її розвитку можуть сприяти стани, за яких тривалий час підвищується тиск усередині живота. Серед факторів ризику називають ожиріння, багатоплідну вагітність, накопичення рідини в черевній порожнині та перенесені операції. Грижі цього типу, які виникли вже в дорослому віці, частіше потребують операції, ніж дитячі.

Ще один можливий варіант — епігастральна грижа. Вона утворюється на ділянці між грудиною та пупком, коли жирова тканина проходить через отвір у м’язах черевної стінки.

Окремо виділяють діафрагмальну грижу. Її механізм інший: частина шлунка зміщується через отвір у діафрагмі в напрямку грудної клітки, тому й симптоми можуть відрізнятися.

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Постійний кашель може погіршувати проблему

Кашель може не лише провокувати біль за вже наявної грижі. Якщо він триває довго, постійне навантаження на черевну стінку здатне сприяти появі проблеми або погіршувати її перебіг.

Зокрема, такий ризик пов’язують із курінням, оскільки воно може спричиняти тривалий кашель. Серед інших чинників — старший вік, важкі фізичні навантаження, вагітність, хронічні закрепи, через які людина регулярно напружується, а також сімейний анамнез.

Як діагностують і лікують грижу

У багатьох випадках визначити пахову грижу можна вже під час звичайного огляду. Лікар може попросити людину встати або покашляти, оскільки під час підвищення внутрішньочеревного тиску випинання стає помітнішим.

Якщо під час огляду грижу встановити не вдається, можуть знадобитися додаткові дослідження — УЗД, КТ або МРТ.

Операція потрібна не в кожному випадку. Невелику пахову грижу, яка не спричиняє болю, лікар може рекомендувати певний час спостерігати. Якщо ж вона болить або збільшується, частіше розглядають хірургічне лікування.

Які симптоми не можна ігнорувати

Найбільшу небезпеку становлять ускладнення, за яких тканина затискається та не може повернутися до черевної порожнини. Ситуація стає особливо небезпечною, якщо порушується кровопостачання: без достатнього надходження крові тканини можуть пошкодитися, а згодом — відмерти.

Термінової медичної допомоги потребує раптовий біль, який швидко посилюється, особливо якщо одночасно виникли нудота, блювання, лихоманка, проблеми з випорожненням або відходженням газів. Насторожити має і зміна самого випинання — якщо воно стало болючим, набрякло або шкіра над ним почервоніла, стала фіолетовою чи потемніла.

Водночас відсутність видимої опуклості ще не виключає грижу. Якщо біль, печіння, тиск або інший дискомфорт постійно повертаються в одному місці та пов’язані з кашлем, чханням, напруженням чи фізичним навантаженням, причину таких симптомів варто з’ясувати з лікарем.

Нагадаємо, в кожної людини в той чи інший час з’являлися заїди. Це неприємне явище, яке спричиняє суттєвий дискомфорт, однак, іноді вони можуть бути симптомом серйозного захворювання.

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