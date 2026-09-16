Марішка Гарґітей із серіалу "Закон і порядок" прийшла на Emmy-2026 у парному образі з донькою

Марішка Гарґітей / © Associated Press

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Акторка Марішка Гарґітей, яка відома передусім за головною роллю у кримінальному серіалі «Закон і порядок: Спеціальний корпус», стала однією з особливих гостей на цьогорічній церемонії Emmy. Зірка була ведучою вечора і вийшла на червону доріжку для фото.

Однак поява Марішки на заході передворилася на справжній сімейний вихід, оскільки на публіку вона вийшла разом із чоловіком Пітером Германном і трьома дітьми: 20-річним Августом, 15-річною Амаєю та 14-річним Ендрю.

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Марішка Гарґітей та її родина / © Associated Press

Особливу увагу привернула донька акторки, адже дівчина була одягнена в майже ідентичну червону сукню, що і її мама. Вон обрали червоні луки від бренду Monse. Обидві сукні були розшиті лелітками, мали асиметричний подол та об’єм на спідницях. Обидві доповнили образи червоними босоніжками на тонких ремінцях і мінімалістичними аксесуарами.

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Цими яскравими сукнями Марішка та Амая вшанували пам’ять покійної матері акторки — Джейн Менсфілд. Ікона американського кіно свого часу з’явилася у схожій блискучій сукні червоного кольору в одній зі сцен фільму «Ця дівчина не може інакше» 1956 року.

Марішка Гарґітей та її родина / © Associated Press

Джейн Менсфілд загинула в автокатастрофі у віці 34 років. Трагедія сталася 1967-го. Менсфілд, її коханий Сем Броді, особистий водій і троє її дітей виїхали до Нового Орлеана, їхній автомобіль зіткнувся з автопоїздом. Троє дорослих, які сиділи на передньому сидінні, загинули миттєво, водночас діти, що перебували на задніх кріслах авто, дістали лише незначні травми. На той момент Марішці було близько 3 років.

Джейн Менсфілд / © Getty Images

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