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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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54
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Сяяла у золоті: Селена Гомес розкішною сукнею Louis Vuitton підкреслила фігуру на премії "Еммі"

Співачка обрала для церемонії ефектну сукню-бюстьє, яка нагадувала витвір ювелірного мистецтва.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Селена Гомес

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес відвідала церемонію вручення премії «Еммі», яка відбулася в театрі Peacock у Лос-Анджелесі.

Для появи на червоній доріжці зірка обрала розкішну золоту сукню-бюстьє довжини максі зі спідницею «русалка» від бренду Louis Vuitton.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Вбрання мало складний декор із безлічі золотих прямокутних пластин, викладених горизонтальними рядами. На корсеті та стегнах вони утворювали геометричний візерунок, який візуально моделював силует.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Аутфіт Гомес доповнила діамантовими довгими сережками та браслетом і каблучками з цього комплекту. Вона зробила укладання з локонами і макіяж з рожевими рум’янами і помадою приглушеного рожевого кольору.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Нагадаємо, Селену Гомес у замшевій спідниці і лакованих чоботах з’явилася з чоловіком у Венеції.

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