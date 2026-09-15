Сяяла у золоті: Селена Гомес розкішною сукнею Louis Vuitton підкреслила фігуру на премії "Еммі"

Селена Гомес / © Associated Press

Реклама

Селена Гомес відвідала церемонію вручення премії «Еммі», яка відбулася в театрі Peacock у Лос-Анджелесі.

Для появи на червоній доріжці зірка обрала розкішну золоту сукню-бюстьє довжини максі зі спідницею «русалка» від бренду Louis Vuitton.

Реклама

Селена Гомес / © Associated Press

Вбрання мало складний декор із безлічі золотих прямокутних пластин, викладених горизонтальними рядами. На корсеті та стегнах вони утворювали геометричний візерунок, який візуально моделював силует.

Реклама

Селена Гомес / © Associated Press

Аутфіт Гомес доповнила діамантовими довгими сережками та браслетом і каблучками з цього комплекту. Вона зробила укладання з локонами і макіяж з рожевими рум’янами і помадою приглушеного рожевого кольору.

Селена Гомес / © Associated Press

Нагадаємо, Селену Гомес у замшевій спідниці і лакованих чоботах з’явилася з чоловіком у Венеції.

Новини партнерів