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Сяяла у золоті: Селена Гомес розкішною сукнею Louis Vuitton підкреслила фігуру на премії "Еммі"
Співачка обрала для церемонії ефектну сукню-бюстьє, яка нагадувала витвір ювелірного мистецтва.
Селена Гомес відвідала церемонію вручення премії «Еммі», яка відбулася в театрі Peacock у Лос-Анджелесі.
Для появи на червоній доріжці зірка обрала розкішну золоту сукню-бюстьє довжини максі зі спідницею «русалка» від бренду Louis Vuitton.
Вбрання мало складний декор із безлічі золотих прямокутних пластин, викладених горизонтальними рядами. На корсеті та стегнах вони утворювали геометричний візерунок, який візуально моделював силует.
Аутфіт Гомес доповнила діамантовими довгими сережками та браслетом і каблучками з цього комплекту. Вона зробила укладання з локонами і макіяж з рожевими рум’янами і помадою приглушеного рожевого кольору.
Нагадаємо, Селену Гомес у замшевій спідниці і лакованих чоботах з’явилася з чоловіком у Венеції.