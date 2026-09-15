Знайомство з росіянкою зламало кар’єру командира НАТО: у чому запідозрили його дівчину

Знайомство з росіянкою зламало кар’єру командира НАТО

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Роман командира НАТО з жінкою, з якою він познайомився в додатку для знайомств Tinder, спричинив тривогу на британській військовій базі через побоювання, що вона може шпигувати на користь Росії.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Роман командира НАТО з уродженкою СРСР на Tinder спричинив тривогу на британській військовій базі

Старший іспанський морський офіцер зустрічався з Яніною Вайт — громадянкою Великої Британії та Польщі, яка народилася в Радянському Союзі, — коли її звинуватили у співпраці з Кремлем. На той момент іспанський офіцер проходив службу в Об’єднаному морському командуванні НАТО у штаб-квартирі Нортвуд у графстві Гартфордшир.

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Ця спецслужба бази відстежує російські підводні човни та військові кораблі у водах Великої Британії, а також моніторить підсанкційні танкери «тіньового флоту» РФ.

Батька двох дітей, який розлучився з дружиною незадовго до початку стосунків з росіянкою, відсторонили від виконання службових обов’язків після того, як іспанські та натівські посадовці з питань безпеки запідозрили його обраницю. Його робочу перепустку анулювали, а командир бази заборонив йому вхід на територію на час розслідування спецслужб. Влітку 2025 року офіцера відкликали з бази та повернули до Іспанії.

49-річна Яніна Вайт, яка мешкає в Ромфорді на сході Лондона, відкидає звинувачення у шпигунстві та наполягає, що стала жертвою дискримінації через своє російське походження. Наразі вона більше не перебуває у стосунках з іспанським командиром. Довести, що вона є шпигункою, наразі не вдалося.

Жінка стверджує, що вона точно не російська шпигунка. Однак згадує, що минулого місяця співробітник російської розвідки запросив її на каву та допитав під час поїздки до Санкт-Петербурга, куди вона їздила провідати хворого батька. За словами росіянки, силовик, на ім’я Андрей, з ФСБ протягом двох годин допитував її в кафе біля станції метро щодо безпекового розслідування та її стосунків з офіцером НАТО.

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«Мене запитали, чи знаю я щось про роботу [мого колишнього партнера]. Я відповіла, що ні. У нас вдома діяло правило: він не говорив про свою роботу. Я знала, що він займається справами, пов’язаними з російським „тіньовим флотом“ і підводними човнами. Але існувала сувора заборона обговорювати вдома будь-які подробиці цього», — заявила росіянка.

Вайт розпочала стосунки з іспанським офіцером, ім’я якого The Telegraph не розголошує, у жовтні 2024 року — невдовзі після розлучення з колишнім чоловіком, впливовим керівником, який відвідував Даунінг-стріт, 10. Вже за два тижні вона переїхала до двокімнатної квартири військового в Райсліпі на заході Лондона.

«Ми відкрили спільний банківський рахунок і почали планувати відпустки та думати про дітей», — додала вона.

Підозри виникли, коли Вайт запросили на різдвяну вечірку в грудні 2024 року. Згідно з судовими документами, її запросили на захід у їдальню офіцерів на військовій базі, оформивши одноденну перепустку відвідувачки. Проте протягом першої половини 2025 року у працівників бази виникло занепокоєння щодо росіянки, яка любить стріляти і часто ходить у тир.

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«Було розпочато розслідування з питань безпеки як з боку НАТО, так і з боку Іспанії. Велика Британія не брала участі в цих процесах, результатом яких стало рішення Іспанії призупинити дію допуску [офіцера] до інформації, що становить державну таємницю», — йдеться в судовому документі.

Вайт стверджує, що наступного дня вона вирушила з ним у поїздку до передового штабу морських сил НАТО в Оейраші (Португалія), де офіцер брав участь в оборонному заході. Доступ на військово-морську базу іспанському офіцеру надали за 10 днів після того, як його перепустку в Нортвуді було анульовано, і поки він перебував під слідством.

Що ще каже росіянка

Росіянка наполягає на тому, що її перебування на базі було цілком невинним і вона ніколи не мала доступу до секретних зон.

«Ми зайшли на базу, і поки він мав доступ до всіх тих надзвичайно захищених комп’ютерів і даних, я сиділа біля басейну, пила каву й чай і насолоджувалася відпочинком. Я ніколи не отримувала доступу до жодних надсекретних об’єктів».

На одній з найсекретніших та найбезпечніших баз НАТО жінці, за її словами, було «нудно».

Жінка, яка народилася в СРСР, але в дитинстві переїхала до Польщі, а в підлітковому віці емігрувала до Великої Британії, стверджувала, що виступала адвокаткою свого тодішнього партнера, і вони намагалися забрати його особисті речі. Охорона бази відмовилася пропустити їх, через що пізніше викликали поліцію. Пара пішла геть без затримання чи арешту.

Іспанський командир заявив, що ці звинувачення мали «величезний» вплив на його сім’ю та кар’єру після «35 років зразкової, бездоганної служби».

Росіянка поділилася, що її колишній партнер, який повернувся до Іспанії та більше не бере активної участі у службі у ВМС, у вересні 2025 року здійснив спробу суїциду.

«Він почувався зрадженим військово-морським флотом. Іспанська держава мала б його захистити. Я розумію його почуття. Я відчуваю, що Британія, моя країна, зрадила мене», — додала росіянка.

Вайт ініціювала низку скарг через звинувачення та домагається судового перегляду того, чому посадовці в Нортвуді визнали її «несприятливим ризиком для безпеки». Вона також подала позов про дискримінацію проти Міністерства оборони Великої Британії, стверджуючи, що звинувачення на її адресу лунають лише через місце її народження.

Російські шпигуни: останні новини

Нагадаємо, у Берліні затримали жінку з подвійним громадянством Німеччини та України, Ілону В., яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

За даними Федеральної прокуратури Німеччини, вона збирала дані про учасників політичних заходів, передавала розвідці РФ інформацію про розташування виробників зброї, випробування безпілотників та заплановані постачання дронів до України. Також підозрювана використовувала особисті зв’язки з колишніми співробітниками Міноборони Німеччини.

У межах розслідування правоохоронці провели обшуки в її помешканні та у квартирах ще двох фігурантів у землях Бранденбург, Рейнланд-Пфальц і Баварія, які наразі залишаються на свободі. Затриману доправили до слідчого судді для обрання запобіжного заходу.

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